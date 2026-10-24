Lignano gastierte für Tennisrückspiel in Klagenfurt

Die Städtepartnerschaft zwischen Klagenfurt und Lignano wurde auf dem Tennisplatz erneut mit Leben gefüllt. Nachdem das erste Aufeinandertreffen vor wenigen Wochen in Italien stattfand, gastierte die Delegation nun in Kärnten.

Die Partnerstädte Klagenfurt und Lignano trafen sich nun auf dem Klagenfurter KLC-Platz zum Tennis-Rückspiel.

Die Partnerstädte Klagenfurt und Lignano trafen sich nun auf dem Klagenfurter KLC-Platz zum Tennis-Rückspiel.

Sportlicher Wettkampf trifft auf internationale Freundschaft: Nach dem Auftakt in Italien fand nun das Rückspiel der Tennisfreundschaft zwischen Klagenfurt und Lignano auf der KLC-Anlage statt. Im Mittelpunkt standen neben dem Spielbetrieb die persönlichen Kontakte sowie die Festigung der Partnerschaft beider Städte.

Tennisfreundschaftsspiel

Aus Italien reisten Michele Flebus, Enrico Debiasio, Francesca Bruniera, Federica Banfi und Emilio Civardi an. Begleitet wurden die Sportler von Tourismusreferent Stadtrat Massimo Brini und Wirtschaftsreferentin Stadträtin Chiara Casaola. Für Klagenfurt schlugen Christine Keim, Armin Lippitz, Meinhard Maier und Karl Glantschnig gemeinsam mit Bürgermeister Christian Scheider (FSP) in der Klasse 45+ auf. Sportlich behielten diesmal die Hausherren die Oberhand und feierten den Gesamtsieg.

Stärkt städtepartnerschaftliche Beziehungen

„Sport verbindet Menschen über Grenzen hinweg und schafft Freundschaften, die weit über den Wettkampf hinausreichen“, betonte Scheider und freute sich über den Besuch. Auch Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP), Referent für Städtepartnerschaften, hob den Wert des Treffens hervor: „Städtepartnerschaften leben von persönlichen Begegnungen. Das Tennisfreundschaftsspiel bietet dafür einen idealen Rahmen und zeigt, wie durch Sport, Austausch und gegenseitigen Respekt nachhaltige Verbindungen entstehen.“