Brutaler Raub auf Klagenfurter Friedhof: Polizei sucht Zeugen

Eine 85-jährige Frau wurde am Samstag am Friedhof St. Ruprecht in Klagenfurt ausgeraubt. Ein bislang unbekannter Täter sprühte ihr Reizmittel ins Gesicht und entriss ihr die Handtasche. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Die Polizei wurde am Samstag zum Friedhof St. Ruprecht in Klagenfurt alarmiert. Dort hatte ein bislang unbekannter Täter eine 85-jährige Frau überfallen. Der Vorfall spielte sich laut den Beamten im Bereich der nördlichen Urnenwand ab. Ein Mann schlug der Pensionistin von hinten auf den Kopf und sprühte ihr ein Reizmittel ins Gesicht. Infolgedessen entriss er ihr gewaltsam eine violette Handtasche.

Handtasche gestohlen

„Die Frau hielt noch den Henkel der Tasche fest und versuchte vergeblich, diese zurückzuhalten“, heißt es vonseiten der Polizisten. Doch sie hatte keine Chance. Dem Unbekannten gelang die Flucht. Die Senioren wandte sich anschließend mit geröteten Augen und rinnender Nase an einen Passanten und bat diesen um Hilfe. Er verständigte daraufhin die Polizei.

Fahndung in Klagenfurt

Auf der Nordseite der Unterführung in der St. Ruprechter Straße fiel einem weiteren Passanten ein Mann auf, der in einer auffälligen Handtasche kramte. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief vorerst jedoch negativ. Die Exekutive bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, wird ersucht, sich bei der Polizeiinspektion in der St. Ruprechter Straße zu melden. Die Telefonnummer lautet 059133/2585 .