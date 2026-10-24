Bub (3) wird von Auto erfasst und verletzt

Die Besatzung des Rettungshubschraubers C11 wurde am Samstag in den Bezirk Klagenfurt-Land alarmiert. Dort wurde ein dreijähriger Bub von einem Auto erfasst.

Samstagmittag kam es im Bezirk Klagenfurt-Land zu einem folgenschweren Verkehrsunfall: Ein dreijähriger Bub querte unvermittelt die Straße und wurde dabei von einem Auto frontal erfasst und verletzt.

Lenker konnte nicht mehr bremsen

Der Dreijährige wollte zu seinem Vater laufen, der vis-à-vis der auf der andere Straßenseite stand. Zeitgleich näherte sich ein 59-jähriger Autofahrer. „Er konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und erfasste das Kind frontal, welcher in der Folge zu Boden stürzte und verletzt wurde“, schildern die Beamten der Polizeiinspektion Ferlach. Die Besatzung des Rettungshubschraubers C11 flog den Buben gemeinsam mit seiner Mutter in das UKH Klagenfurt.