Streit endet blutig: Mann mit Messer verletzt

Im Bezirk Klagenfurt-Land gerieten zwei Männer am Samstagnachmittag heftig aneinander. Die Auseinandersetzung endete für einen 32-Jährigen mit einer Stichverletzung im Spital.

Im Zuge eines Streits wurde ein Mann mit einem Messer verletzt.

Im Zuge eines Streits wurde ein Mann mit einem Messer verletzt.

Am Samstagnachmittag, dem 24. Oktober 2026, kam es gegen 15.10 Uhr im Bezirk Klagenfurt-Land zu einem folgenschweren Zwischenfall. Zwei Männer im Alter von 32 und 36 Jahren gerieten in einen heftigen Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung griff der 36-Jährige zu einem Messer und versetzte seinem jüngeren Kontrahenten einen Stich in den Brustbereich. Der 32-Jährige wurde verletzt.

Polizei gibt Details bekannt

Erste Ermittlungen der Polizei brachten überraschende Details ans Licht: Offenbar hatte der Vorfall eine Vorgeschichte.Der 32-Jährige soll den 36-Jährigen kurz vor dem Stich mit genau demselben Messer gefährlich bedroht haben, bevor sich die Situation komplett drehte und die Waffe den Besitzer wechselte.

Verletzter kam in die Notaufnahme

Nach der Erstversorgung durch ein Notarztteam und den Rettungsdienst wurde der verletzte 32-Jährige direkt in die Zentrale Notaufnahme des Klinikums Klagenfurt gebracht. Die Polizei handelte rasch: Gegen den 36-jährigen Tatverdächtigen wurde umgehend ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Cannabis sichergestellt

Ganz nebenbei stießen die Einsatzkräfte während der Amtshandlung noch auf eine weitere Auffälligkeit: Sie entdeckten eine geringe Menge Cannabiskraut und stellten die Substanz sicher. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2026 um 07:15 Uhr aktualisiert