Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©5 Minuten
Symbolfoto von 5min.at: Polizeiauto bei Nacht.
Gestern wurde ein Radarkasten mit Pyrotechnik gesprengt.
Klagenfurt
25/10/2026
Explosion

Klagenfurt: Radarkasten mit Böller gesprengt – Polizei ermittelt

In Klagenfurt am Wörthersee hat es am späten Samstagabend geknallt: Unbekannte nahmen ein Radargerät ins Visier und sprengten es offenbar mit Pyrotechnik.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(95 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am späten Samstagabend, dem 24. Oktober 2026, kam es in der St. Jakober Straße in Klagenfurt zu eine Sachbeschädigung. Gegen 22.12 Uhr machten sich ein oder mehrere bisher unbekannte Täter an dem dortigen Radarkasten zu schaffen.

Außenhülle beschädigt und verbogen

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verwendeten die Täter vermutlich einen pyrotechnischen Gegenstand, um den Blitzer lahmzulegen. Die Wucht der nächtlichen Detonation war enorm: Die Außenhülle des Radarkastens wurde durch die Explosion regelrecht verbogen und beschädigt. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2026 um 07:03 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at