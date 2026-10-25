Klagenfurt: Radarkasten mit Böller gesprengt – Polizei ermittelt

In Klagenfurt am Wörthersee hat es am späten Samstagabend geknallt: Unbekannte nahmen ein Radargerät ins Visier und sprengten es offenbar mit Pyrotechnik.

Gestern wurde ein Radarkasten mit Pyrotechnik gesprengt.

Gestern wurde ein Radarkasten mit Pyrotechnik gesprengt.

Am späten Samstagabend, dem 24. Oktober 2026, kam es in der St. Jakober Straße in Klagenfurt zu eine Sachbeschädigung. Gegen 22.12 Uhr machten sich ein oder mehrere bisher unbekannte Täter an dem dortigen Radarkasten zu schaffen.

Außenhülle beschädigt und verbogen

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verwendeten die Täter vermutlich einen pyrotechnischen Gegenstand, um den Blitzer lahmzulegen. Die Wucht der nächtlichen Detonation war enorm: Die Außenhülle des Radarkastens wurde durch die Explosion regelrecht verbogen und beschädigt. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2026 um 07:03 Uhr aktualisiert