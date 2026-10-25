Neue Ausstellung: 21 Künstler zeigen „unsterblichen Apfel“

Im Klagenfurter Künstlerhaus wurde am vergangenen Donnerstag die Ausstellung „Der unsterbliche Apfel“ mit Werken von 21 Künstlern eröffnet.

Der unsterbliche Apfel in der Kunst ist ein Symbol, das in verschiedenen Epochen und Kulturen unterschiedlich interpretiert wurde, heißt es in einer Aussendung der StadtKommunikation Klagenfurt. In der griechischen Mythologie steht der goldene Apfel für Unsterblichkeit und ewige Jugend während er in der keltischen Mythologie mit Liebe, Fruchtbarkeit und Magie.

Individuelle Handschriften

Die vom „Austrian Painters Crit Club“ initiierte Ausstellung „Der unsterbliche Apfel“ versammelt 21 Künstler und stellt ihre individuellen künstlerischen Handschriften gegenüber. Kulturstadtrat Franz Petritz gratulierte den Initiatorinnen Iris Kojaman und Elisabeth Wedenig zur sehenswerten Schau, die bis 20. November im Künstlerhaus zu sehen ist. Ausgestellt sind Werke von Helmut Christof Degn, Jari Genser, Julia Hofstetter, Julia Karpov, Iris Kojaman, Dominik Louda, Christoph Luger, Gabi Mitterer, Alois Mosbacher, Linda Patraj, Leon Radl, Bahareh Rahimi, Jolanda Rendl, Beate Schachinger, Roman Scheidl, Charlotte Seyerl, Johann Julian Taupe, Mar Vicente und Elisabeth Wedenig.