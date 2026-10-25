Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©StadtKommunikation / Zangerle
Das Bild auf 5min.at zeigt die Eröffnung einer Ausstellung in Klagenfurt.
Im Künstlerhaus in Klagenfurt gibt es eine neue Ausstellung.
Klagenfurt
25/10/2026
Im Künstlerhaus

Neue Ausstellung: 21 Künstler zeigen „unsterblichen Apfel“

Im Klagenfurter Künstlerhaus wurde am vergangenen Donnerstag die Ausstellung „Der unsterbliche Apfel“ mit Werken von 21 Künstlern eröffnet.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(153 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Der unsterbliche Apfel in der Kunst ist ein Symbol, das in verschiedenen Epochen und Kulturen unterschiedlich interpretiert wurde, heißt es in einer Aussendung der StadtKommunikation Klagenfurt. In der griechischen Mythologie steht der goldene Apfel für Unsterblichkeit und ewige Jugend während er in der keltischen Mythologie mit Liebe, Fruchtbarkeit und Magie.

Individuelle Handschriften

Die vom „Austrian Painters Crit Club“ initiierte Ausstellung „Der unsterbliche Apfel“ versammelt 21 Künstler und stellt ihre individuellen künstlerischen Handschriften gegenüber. Kulturstadtrat Franz Petritz gratulierte den Initiatorinnen Iris Kojaman und Elisabeth Wedenig zur sehenswerten Schau, die bis 20. November im Künstlerhaus zu sehen ist. Ausgestellt sind Werke von Helmut Christof Degn, Jari Genser, Julia Hofstetter, Julia Karpov, Iris Kojaman, Dominik Louda, Christoph Luger, Gabi Mitterer, Alois Mosbacher, Linda Patraj, Leon Radl, Bahareh Rahimi, Jolanda Rendl, Beate Schachinger, Roman Scheidl, Charlotte Seyerl, Johann Julian Taupe, Mar Vicente und Elisabeth Wedenig.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at