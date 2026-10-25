Millionen Aufrufe! Klagenfurter Fußballverein geht nach Traumtor viral

Ein Traumtor per Seitfallzieher sorgt in Kärntens Unterhaus für weltweites Staunen. Der Treffer von Viktoria Viktring geht im Netz viral.

Zijad Kaltak trifft nach einer Ecke sehenswert per Seitfallzieher. Sein Traumtor begeisterte auf Instagram über eine Million Menschen.

Zijad Kaltak trifft nach einer Ecke sehenswert per Seitfallzieher. Sein Traumtor begeisterte auf Instagram über eine Million Menschen.

Es ist kein Geheimnis, dass der unterklassige Hobbyfußball immer wieder für ganz besondere Momente sorgt. Was sich jedoch gestern in Kärnten, genauer gesagt in der 2. Klasse C Reserve, abspielte, kennt man sonst eigentlich nur von der ganz großen Fußballbühne.

8:0-Erfolg

Der SV St. Urban Reserve empfing gestern den SV Viktoria Viktring (Reserve). Die Gäste aus Klagenfurt setzten sich dabei souverän mit 8:0 durch und nahmen die Punkte aus dem Auswärtsspiel mit. Das größte Augenmerk galt dabei vor allem dem letzten Treffer der Partie. „Unseren heutigen Sieg haben wir mit einem wunderschönen Treffer zum Abschluss gekrönt, ein Tor, wie man es nur selten zu sehen bekommt“, schrieb der Verein, der knapp 250 Follower zählt, anschließend auf Instagram.

Unfassbarerer Treffer

Zu sehen ist eine Ecke, die innerhalb des Sechzehners von Zijad Kaltak per Seitfallzieher unhaltbar im Tor versenkt wird. Auch der Internet-Community gefällt diese Aktion: Satte 1,5 Millionen Klicks und rund 52.000 Likes verzeichnete der Videoclip auf Instagram nach nur einem Tag (Stand: Sonntag, 14:30 Uhr). Zudem drückten etwa 500 Personen in den Kommentaren ihre Begeisterung für das Tor aus. Dank des deutlichen Erfolgs belegt der Klagenfurter Klub nun den zweiten Tabellenplatz in der 2. Klasse C Reserve und liegt damit fünf Zähler hinter Liebenfels/St. Veit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2026 um 14:42 Uhr aktualisiert