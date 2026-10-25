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/ ©TiKo
Das Bild auf www.5min.at zeigt Tiere in Klagenfurt.
Die Tiere aus dem TiKO Tierschutz-Kompetenzzentrum hoffen auf einen passenden Lebensplatz.
Klagenfurt
25/10/2026
Haustiere

Neues Zuhause gesucht: Diese Schützlinge hoffen auf tierliebe Menschen

Im TiKO warten aktuell zwei Jungkatzen und ein Hundesenior auf ein liebevolles Zuhause. Sie suchen geduldige Menschen, die ihnen Geborgenheit schenken.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(199 Wörter)
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Auch in dieser Woche suchen wieder Vierbeiner aus dem TiKO Tierschutz-Kompetenzzentrum ein neues Zuhause. Zu den Schützlingen gehören Elina und Esther, zwei weibliche, kastrierte Europäisch-Kurzhaar-Katzen im Alter von circa fünf Monaten.

Elina und Esther sind nicht zu trennen

Die beiden aufgeweckten und verspielten Jungkatzen können anfangs noch etwas schüchtern sein und Zeit brauchen, um Vertrauen zu fassen. Haben sie sich erst einmal eingelebt, gibt es für die beiden jede Menge zu entdecken: Sie sind neugierig, erkunden gerne ihre Umgebung und machen aus allem ein spannendes Spielzeug. Da sie zusammen durchs Leben gehen und sich gegenseitig Gesellschaft leisten, werden Elina und Esther nur gemeinsam vermittelt.

Falco braucht viel Nähe

Ebenfalls auf der Suche ist Falco, ein etwa elf Jahre alter, kastrierter Mischling. Er zeigt sich meist freundlich, ist jedoch ein sehr sensibler Hund, der in stressigen Situationen unsicher und nervös reagieren kann. Das Alleinsein fällt ihm schwer und bei Belastung neigt er zu vermehrtem Bellen. Aus diesem Grund braucht Falco ein ruhiges, stabiles Zuhause mit geduldigen und verständnisvollen Menschen, die ihm Sicherheit, klare Strukturen und viel Nähe geben.

Kontaktaufnahme

Um Kontakt aufzunehmen, ist das TiKO unter der Telefonnummer 0463 435410 erreichbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2026 um 15:53 Uhr aktualisiert
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