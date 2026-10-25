Auto kam von Fahrbahn ab: Nächtlicher Einsatz in Klagenfurt-Land

Die FF Zell-Gurnitz rückte aus, nachdem ein Fahrzeug von der Fahrbahn abkam. Auch die Polizei und ein Abschleppunternehmen waren vor Ort.

Ein Sirenenalarm hat die Mitglieder der Freiwillige Feuerwehr Zell-Gurnitz heute um 4:28 Uhr aus dem Schlaf gerissen und zu einem technischen Einsatz gerufen: „Auf der Niederdorfer Straße war ein Fahrzeung von der Fahrbahn abgekommen Die Einsatzstelle wurde von uns abgesichert und ausgeleuchtet“, heißt es seitens der Wehr, welche über die sozialen Medien zudem bestätigten, dass niemand zu Schaden kam.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Das verunfallte Kraftfahrzeug wurde schließlich von einem lokalen Abschleppunternehmen geborgen. Neben der Polizei Ebenthal standen die Feuerwehrleute mit den Fahrzeugen TLFA und KLFA im Einsatz.