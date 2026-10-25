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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at sieht man eine frau mit einem messer.
Die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet über den Vorfall.
Klagenfurt
25/10/2026
Polizeimeldung

Raubversuch in Klagenfurt: Mann mit messerähnlichem Gegenstand bedroht

In Klagenfurt bedrohte ein Unbekannter einen 51-Jährigen mit einem messerähnlichen Gegenstand und forderte Geld. Er wurde festgenommen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(129 Wörter)
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Am heutigen Sonntag gegen 14:35 Uhr wurde ein 51-jähriger Mann aus Klagenfurt im Stadtgebiet von einem ihm unbekannten Mann mit einem messerähnlichen Gegenstand bedroht.

Mann konnte flüchten

Der Verdächtige forderte einen geringen Geldbetrag und drohte dem Opfer andernfalls mit Gewalt, heißt es seitens der Beamten. Dem 51-Jährigen gelang es jedoch zu flüchten, nachdem der mutmaßliche Täter durch einen vermutlich Bekannten abgelenkt worden war. Anschließend verständigte das Opfer die Polizei.

Tatverdächtiger festgenommen

Im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige anhand der Personenbeschreibung identifiziert und festgenommen werden. „Der Mann wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Weitere Ermittlungen sind im Gange“, heißt es seitens der Beamten abschließend.

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