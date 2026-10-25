5:2 beim KAC: Südtirol bleibt nach Topspiel-Erfolg an der Spitze

Die Gäste erwischten in Klagenfurt einen Blitzstart: Matt Bradley brachte die Südtiroler bereits nach 18 Sekunden in Führung. Klagenfurt fand in der Folge zwar offensive Phasen vor, konnte jedoch mehrere Überzahlsituationen nicht nutzen.

Intensive Phase

Im Mittelabschnitt baute Isaac Ratcliffe den Vorsprung in Überzahl auf 2:0 aus (28.), ehe Jacob Hudson in der 36. Minute der 1:2-Anschlusstreffer für den KAC gelang. Die Antwort der Gäste folgte prompt: Turner Elson bestrafte einen fehlerhaften Wechsel der Hausherren nur zwei Minuten später mit dem 3:1.

Entscheidung im letzten Drittel

Strafen gegen Daniel Obersteiner und Torhüter Florian Vorauer führten erneut zu einem weiteren doppelten Überzahlspiel der Gäste, das Elson in der 49. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 4:1 verwertete. In der Schlussphase nahm der KAC Keeper Vorauer zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers vom Eis und verkürzte durch einen Distanzschuss von Thimo Nickl (57.) auf 2:4. Den Schlusspunkt setzte schließlich Digiacinto, der in der 60. Minute per Schuss ins verwaiste KAC-Tor den 5:2-Endstand fixierte.