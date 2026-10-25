Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©EC KAC / Florian Pessentheiner
Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Tormann des EC KAC.
Die Gäste erwischten in Klagenfurt einen Blitzstart.
Klagenfurt
25/10/2026
Heimniederlage

5:2 beim KAC: Südtirol bleibt nach Topspiel-Erfolg an der Spitze

Der HCB Südtirol hat mit einem 5:2-Auswärtserfolg beim KAC die Tabellenführung verteidigt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(171 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Die Gäste erwischten in Klagenfurt einen Blitzstart: Matt Bradley brachte die Südtiroler bereits nach 18 Sekunden in Führung. Klagenfurt fand in der Folge zwar offensive Phasen vor, konnte jedoch mehrere Überzahlsituationen nicht nutzen.

Intensive Phase

Im Mittelabschnitt baute Isaac Ratcliffe den Vorsprung in Überzahl auf 2:0 aus (28.), ehe Jacob Hudson in der 36. Minute der 1:2-Anschlusstreffer für den KAC gelang. Die Antwort der Gäste folgte prompt: Turner Elson bestrafte einen fehlerhaften Wechsel der Hausherren nur zwei Minuten später mit dem 3:1.

Entscheidung im letzten Drittel

Strafen gegen Daniel Obersteiner und Torhüter Florian Vorauer führten erneut zu einem weiteren doppelten Überzahlspiel der Gäste, das Elson in der 49. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 4:1 verwertete. In der Schlussphase nahm der KAC Keeper Vorauer zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers vom Eis und verkürzte durch einen Distanzschuss von Thimo Nickl (57.) auf 2:4. Den Schlusspunkt setzte schließlich Digiacinto, der in der 60. Minute per Schuss ins verwaiste KAC-Tor den 5:2-Endstand fixierte.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at