Brutaler Raub bei Klagenfurter Friedhof: Unbekannter schlug Frau (85) auf den Kopf

Am Friedhof St. Ruprecht in Klagenfurt wurde eine 85-jährige Frau Opfer eines brutalen Überfalls. Ein Unbekannter schlug ihr auf den Kopf, sprühte ihr Reizmittel ins Gesicht und entriss ihr die Handtasche.

Am Samstag, dem 24. Oktober 2026, kam es am Friedhof St. Ruprecht in Klagenfurt zu einem Raubüberfall auf eine 85-jährige Frau. Gegen 13.05 Uhr hielt sich die Pensionistin im Bereich der nördlich gelegenen Urnenwand auf, als sie von einem bislang unbekannten Täter angegriffen wurde. Der Unbekannte schlug der Frau von hinten auf den Kopf und sprühte ihr ein Reizmittel ins Gesicht. Anschließend entriss er ihr gewaltsam die violettfarbene Handtasche. Die 85-Jährige hielt noch den Henkel fest und versuchte, ihre Tasche zurückzuhalten. Der Täter konnte sich jedoch losreißen und flüchtete mit der Beute in unbekannte Richtung, wie die Polizei berichtet.

Passanten halfen der Pensionistin

Nach dem Überfall bat die Frau einen Passanten um Hilfe. Sie hatte gerötete Augen und eine rinnende Nase. Der Passant verständigte daraufhin die Polizei. Ein weiterer Zeuge hatte im Bereich der Nordseite der Unterführung in der St. Ruprechter Straße einen Mann beobachtet, der in einer auffälligen Handtasche herumkramte. Ob es sich dabei um den gesuchten Täter handelt, ist nicht bekannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb vorerst ohne Erfolg.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei ersucht Personen, die am Samstag im Bereich des Friedhofs St. Ruprecht oder der St. Ruprechter Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion St. Ruprechter Straße unter der Telefonnummer 059133/2585 entgegen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.10.2026 um 07:04 Uhr aktualisiert