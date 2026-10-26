Verkehrsunfall auf Loiblpass-Straße forderte zwei Verletzte

Bei der ersten Alarmierung wurden sie zu einem Verkehrsunfall gerufen. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Zwei Verletzte

Ein Auto war aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und kam in einem seitlichen Graben im Waldstück zum Liegen. Laut Einsatzmeldung befanden sich zwei verletzte Personen im Fahrzeug. „Beim Eintreffen unserer Mannschaft war der Rettungsdienst bereits vor Ort und kümmerte sich um die verletzten Personen. Unsere Aufgabe bestand darin, das Fahrzeug abzusichern und für die anschließende Bergung durch den Abschleppdienst freizuschneiden“, heißt es seitens der Einsatzkräfte. Nach rund einer Stunde konnten sie wieder ins Rüsthaus einrücken und die Einsatzbereitschaft herstellen.

©FF Maria Rain | Die Floriani wurden… ©FF Maria Rain | …zu einem Unfall gerufen.

Nächste Alarmierung

Die Ruhe hielt jedoch nicht lange an. Kurz vor 20 Uhr wurde die FF Maria Rain erneut auf die B91 alarmiert, da der Abschleppdienst bei der Bergung des Unfallfahrzeugs auf Schwierigkeiten gestoßen war und deren Unterstützung benötigte. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stellte sich aber heraus, dass der Pkw bereits geborgen worden war.