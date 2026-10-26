Kilometerlange Ölspur: Autobahnabfahrt musste gesperrt werden

Ein Zwischenfall im Straßenverkehr zog am Sonntagabend erhebliche Behinderungen nach sich: Wegen einer kilometerlangen Verunreinigung musste eine Autobahnabfahrt vorübergehend komplett für den Verkehr dichtgemacht werden.

Aufgrund einer kilometerlangen Ölspur musste die Autobahnabfahrt in Pörtschach gesperrt werden.

Aufgrund einer kilometerlangen Ölspur musste die Autobahnabfahrt in Pörtschach gesperrt werden.

Aus bislang ungeklärter Ursache trat bei einem Auto während der Fahrt Betriebsmittel aus. In weiterer Folge zog das Fahrzeug eine Spur, die sich über mehrere Kilometer erstreckte.

Autobahnabfahrt wurde gesperrt

Die Feuerwehr Pörtschach wurde zu dem Einsatz alarmiert. Sie mussten die Autobahnabfahrt Pörtschach für den Zeitraum der Arbeiten vollständig sperren. Vor Ort standen die Freiwillige Feuerwehr Pörtschach, die Polizei sowie ein privates Abschleppunternehmen im Einsatz.