Kilometerlange Ölspur: Autobahnabfahrt musste gesperrt werden
Ein Zwischenfall im Straßenverkehr zog am Sonntagabend erhebliche Behinderungen nach sich: Wegen einer kilometerlangen Verunreinigung musste eine Autobahnabfahrt vorübergehend komplett für den Verkehr dichtgemacht werden.
Aus bislang ungeklärter Ursache trat bei einem Auto während der Fahrt Betriebsmittel aus. In weiterer Folge zog das Fahrzeug eine Spur, die sich über mehrere Kilometer erstreckte.
Autobahnabfahrt wurde gesperrt
Die Feuerwehr Pörtschach wurde zu dem Einsatz alarmiert. Sie mussten die Autobahnabfahrt Pörtschach für den Zeitraum der Arbeiten vollständig sperren. Vor Ort standen die Freiwillige Feuerwehr Pörtschach, die Polizei sowie ein privates Abschleppunternehmen im Einsatz.