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/ ©ASKÖ Köttmannsdorf
Bild auf 5min.at zeigt den Vandalismus auf dem Fußballplatz
Unbekannte haben den Fußballplatz in Köttmannsdorf mutwillig beschädigt.
Köttmannsdorf
26/10/2026
Zeugen gesucht

Sinnlose Zerstörungswut: Fußballplatz von 150 Kindern verwüstet

Große Bestürzung und Unverständnis bei den Verantwortlichen: Eine Sportanlage, die als zentrales Bewegungszentrum für zahlreiche Kinder und Jugendliche dient, wurde zum Ziel von Vandalismus.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)
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Nun wird dringend nach Zeugen gesucht. „Unser Fußballplatz, das Bewegungszentrum für über 150 Nachwuchsspieler, wurde mutwillig beschädigt. Wir hoffen, dass es für diese Beschädigung öffentlichen Eigentums Zeugen gibt und bitten um zweckdienliche Hinweise!“, heißt es seitens des ASKÖ Köttmannsdorf.

Zeugen gesucht

Unbekannte haben den Fußballplatz mutwillig beschädigt. Da es sich um eine vorsätzliche Beschädigung von öffentlichem Eigentum handelt, hofft man nun auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die etwas gesehen haben oder Angaben zu den Verursachern machen können, werden gebeten, sich zu melden.

Bild auf 5min.at zeigt den Vandalismus auf dem Fußballplatz
©ASKÖ Köttmannsdorf |
Der Fußballplatz in Köttmannsdorf wurde verwüstet.
Bild auf 5min.at zeigt den Vandalismus auf dem Fußballplatz
©ASKÖ Köttmannsdorf
Bild auf 5min.at zeigt den Vandalismus auf dem Fußballplatz
©ASKÖ Köttmannsdorf

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