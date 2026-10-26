Musikschule in Klagenfurt bleibt vorerst: Neue Pläne für BV Galerie

In der Diskussion um die Gustav Mahler Musikschule und die BV Galerie in Klagenfurt zeichnet sich eine neue Lösung ab. Die Musikschule soll am bisherigen Standort bleiben, für die Galerie werden Alternativen geprüft.

In der Debatte um die Gustav Mahler Musikschule und die BV Galerie präsentieren Bürgermeister Christian Scheider und Vizebürgermeister Patrick Jonke einen neuen Lösungsvorschlag. Demnach soll die Musikschule an ihrem bisherigen Standort bleiben. Die ursprünglichen Pläne, die BV Galerie in diese Räumlichkeiten zu übersiedeln, werden nicht weiterverfolgt.

Weitere Gespräche über mögliche Lösung geplant

Bürgermeister Christian Scheider spricht sich für weitere Gespräche mit den Beteiligten aus. Ziel sie es, eine Lösung für beide Einrichtungen zu finden. Dazu sollen insbesondere die Verantwortkichen der BV Galerie sowie Mitglieder des Stadtsenats eingebunden werden. Die Galerie könnte künftig eine rund 150 Quadratmeter große Fläche im Stauderhaus am Heiligengeistplatz beziehen.

Gute Verkehrsanbindung als Vorteil

Vizebürgermeister Patrick Jonke hebt dabei vor allem die infrastrukturellen Vorteile des potenziellen neuen Standorts hervor. „Die Räumlichkeiten im Stauderhaus bieten eine überdurchschnittliche Qualität und die Lage am Heiligengeistplatz ist mehr als perfekt. Durch den direkten Anschluss an den öffentlichen Verkehr würden die Besucherinnen und Besucher einen enormen Vorteil genießen. Auch für den Tourismus ist dieser Standort ein Gewinn. Gäste, die beispielsweise mit der Koralmbahn nach Klagenfurt kommen, hätten somit eine direkte und unkomplizierte Busverbindung direkt vor die Tore der Galerie. Wir freuen uns darauf, diese hervorragenden Räumlichkeiten den Verantwortlichen der BV Galerie bei den anstehenden Gesprächen zu präsentieren.“ Eine endgültige Entscheidung über den möglichen Umzug steht noch aus.