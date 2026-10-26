Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©FF Tigring
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
Die Einsatzkräfte vor Ort. Der gemeldete Brand entpuppte sich rasch als geplante Übung der FF Wölfnitz.
Klagenfurt-Land
26/10/2026
Feuerwehreinsatz

Rätselhafter Feuerschein: Plötzlich standen sich Kärntner Feuerwehren gegenüber

Drei Kärntner Feuerwehren rückten wegen eines Feuerscheins aus. Vor Ort folgte die Entwarnung: Es war nur eine angemeldete Übung.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(126 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Kärntens Einsatzkräfte stehen tagtäglich unermüdlich für die Sicherheit der Bevölkerung bereit, doch am Freitagabend sorgte eine Alarmierung für ein eher ungewöhnliches Szenario bei gleich drei Wehren.

Feuerschein über Ponfeld entdeckt

Nachdem ein Feuerschein gemeldet wurde, rückten die Freiwilligen Feuerwehren Moosburg und Tigring gemeinsam mit der Löschgruppe Kreggab zügig zu einem Brandeinsatz aus. Am vermeintlichen Brandort angekommen, wandelte sich die Anspannung allerdings rasch in Erleichterung.

Einsatzort war Übung

Eine weitere Einheit war nämlich längst am Schauplatz aktiv: „Das Feuer stellte sich als angemeldete Übung der FF Wölfnitz heraus“, schildern die Wehren abschließend, welche danach abrückten und ihre Einsatzbereitschaft wiederherstellten.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at