Güllefass-Panne vor Volksschule: Feuerwehr musste Straße sperren

In Gurnitz reinigte die Feuerwehr gestern nach einem stillen Alarm die Niederdorfer Landesstraße. Rund 500 Meter Fahrbahn waren durch Flüssigkeit aus einem Güllefass verschmutzt worden.

Gestern um 10.31 Uhr gab es für die Freiwillige Feuerwehr Zell-Gurnitz einen stillen Alarm, der die Einsatzkräfte zu ihrem bereits zweiten technischen Einsatz des Tages forderte.

Schmutzwasser aus einem Güllefass

„Auf der Niederdorfer Landesstraße war im Bereich der Volksschule und des Kreisverkehrs Schmutzwasser aus einem Güllefass ausgelaufen. Wir reinigten die Straße mit unserem am neuen Tanklöschfahrzeug verbauten Waschbalken“, so die Wehr in den sozialen Medien.

500 Meter lang

Um die Säuberung durchführen zu können, musste der betroffene, etwa 500 Meter lange Straßenabschnitt für die Dauer der Arbeiten vollständig gesperrt werden. Die Feuerwehr Zell-Gurnitz stand dabei mit dem Tanklöschfahrzeug mit Allrad (TLFA) sowie dem Kleinlöschfahrzeug mit Allrad (KLFA) im Einsatz.