LAC-Klagenfurt: Spitzenplätze und Rekordzeiten für Marlen und Anja Staudacher

Erfolge für den LAC-Klagenfurt in Zittau: Marlen Staudacher ging auf Rang drei, während Mutter Anja mit zwei neuen Landesrekorden glänzte.

Marlen und Anja Staudacher freuen sich über Spitzenplätze und neue Rekorde beim Geher-Wettkampf in Zittau.

Marlen und Anja Staudacher freuen sich über Spitzenplätze und neue Rekorde beim Geher-Wettkampf in Zittau.

Marlen und Anja Staudacher vom LAC-Klagenfurt haben sich beim hochkarätig besetzten „Lusatian Int. Race Walking“ im deutschen Zittau ausgezeichnet geschlagen. Das Mutter-Tochter-Duo sicherte sich beim Geher-Wettkampf die Ränge drei und sechs.

Neue Landesrekorde

Marlen Staudacher glänzte in der Klasse U20 über die zehn Kilometer mit einer Zeit von 52:54 Minuten und belegte damit den dritten Platz. Ihre Mutter Anja steigerte ihre Leistung deutlich und bewältigte die fünf Kilometer in 28:45 Minuten. Mit der Zeit stellte sie neue Landesrekorde in den Klassen W40 und W45 auf.