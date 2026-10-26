Gehört dort definitiv nicht hin: Feuerwehr birgt alte Tonne aus dem Wörthersee

Ungewöhnlicher Fund im Wörthersee: Die Klagenfurter Berufsfeuerwehr entdeckte ein großes Objekt unter Wasser. Taucher bargen eine alte, verrostete Tonne und entsorgten sie fachgerecht.

Die Taucher der Berufsfeuerwehr Klagenfurt haben eine alte, verrostete Tonne im Wörthersee lokalisiert und geborgen.

Die Taucher der Berufsfeuerwehr Klagenfurt haben eine alte, verrostete Tonne im Wörthersee lokalisiert und geborgen.

Dass immer wieder Gegenstände im Wörthersee landen, die dort absolut nichts verloren haben, ist leider keine Seltenheit. Vor Kurzem machten Mitglieder der Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Wörthersee allerdings eine Entdeckung, die das übliche Maß an Müll deutlich überstieg.

Verrostete Tonne im See

Unter der Wasseroberfläche wurden die Einsatzkräfte auf ein weitaus größeres Objekt aufmerksam, das im See lag. „Die Taucher der Berufsfeuerwehr Klagenfurt haben eine alte, verrostete Tonne im Wörthersee lokalisiert und geborgen. Anschließend wurde die Tonne fachgerecht entsorgt“, berichten die Einsatzkräfte in den sozialen Medien. Durch das koordinierte Handeln der Taucher konnte der Fremdkörper erfolgreich aus dem Wasser geholt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.10.2026 um 20:58 Uhr aktualisiert