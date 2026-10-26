Gehört dort definitiv nicht hin: Feuerwehr birgt alte Tonne aus dem Wörthersee
Ungewöhnlicher Fund im Wörthersee: Die Klagenfurter Berufsfeuerwehr entdeckte ein großes Objekt unter Wasser. Taucher bargen eine alte, verrostete Tonne und entsorgten sie fachgerecht.
Dass immer wieder Gegenstände im Wörthersee landen, die dort absolut nichts verloren haben, ist leider keine Seltenheit. Vor Kurzem machten Mitglieder der Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Wörthersee allerdings eine Entdeckung, die das übliche Maß an Müll deutlich überstieg.
Verrostete Tonne im See
Unter der Wasseroberfläche wurden die Einsatzkräfte auf ein weitaus größeres Objekt aufmerksam, das im See lag. „Die Taucher der Berufsfeuerwehr Klagenfurt haben eine alte, verrostete Tonne im Wörthersee lokalisiert und geborgen. Anschließend wurde die Tonne fachgerecht entsorgt“, berichten die Einsatzkräfte in den sozialen Medien. Durch das koordinierte Handeln der Taucher konnte der Fremdkörper erfolgreich aus dem Wasser geholt werden.