Floorball-Derby endet mit 5:2-Sieg für den KAC

Der KAC Floorball hat das mit Spannung erwartete Kärntner Derby gegen den C.Hamp VSV Unihockey mit 5:2 für sich entschieden und dabei seine bislang beste Saisonleistung abgeliefert. In der fast restlos ausverkauften Sporthalle Waidmannsdorf sorgten beide Fanlager für eine stimmungsvolle Derbyatmosphäre, während sich die Mannschaften auf dem Feld von Beginn an eine intensive Partie mit zahlreichen Zweikämpfen lieferten. Die Rotjacken überzeugen dabei von der ersten bis zur letzten Minute mit einer starken Mannschaftsleistung. Die Gäste aus Villach gingen in der 13. Minute dennoch zunächst mit 1:0 in Führung und nahmen diesen Vorsprung auch mit in die erste Pause. Im zweiten Drittel gelang dem KAC der Ausgleich. Jens Korkatti sorgte kurz nach Wiederbeginn für einen Gleichstand, ehe Pascual Fina mit zwei Treffern die Partie auf 3:1 drehte. Der VSV verkürzte zwar noch vor der zweiten Pause auf 3:2, doch im Schlussabschnitt setzten sich die Rotjacken durch. Lino Roth stellte in der 52. Minute auf 4:2, ehe Neuzugang Max Salonen zwei Minuten vor Schluss bei seinem Pflichtspieldebüt für den KAC mit seinem Treffer zum 5:2 endgültig für die Entscheidung sorgte.

KAC sichert sich den Derbysieg

Zum entscheidenden Rückhalt der Rotjacken wurde Clemens Meixner, der mit 34 Paraden und einer Fangquote von 94,4 Prozent glänzte und zum KAC-MVP gewählt wurde. Auch Pascual Fina überzeugte mit zwei Toren und einem Assist. Nach der Auswärtsniederlage gegen FBK Loka zeigte der KAC die erhoffte Reaktion und lieferte im Kärntner Derby seine bislang überzeugende Vorstellung der laufenden Saison ab. Von Beginn bis zum Ende agierten die Rotjacken als Einheit und belohnten sich in Waidmannsdorf mit einem 5:2-Erfolg im Kärntner Derby.