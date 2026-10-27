Auto und Fahrrad kollidierten in Klagenfurt – Rettung im Einsatz
Gegen 10.01 Uhr ereignete sich im Klagenfurter Stadtteil Waidmannsdorf ein Verkehrsunfall. In einem Kreuzungsbereich kolliderten ersten Informationen zufolge ein Auto und ein Fahrrad.
Aufgrund des Zusammenstoßes rückten umgehend Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes zur Unfallstelle aus. Die Rettung übernahm die Erstversorgung vor Ort. Die genauen Umstände des Unfalls sowie der Grad möglicher Verletzungen sind Gegenstand der polizeilichen Erhebungen.
Einsatz ereignete sich am Vormittag
Der Einsatz vor Ort ist inzwischen abgeschlossen, heißt es von Pressesprecher Matthias Kogelnig von der Landespolizeidirektion Kärnten auf Anfrage von 5 Minuten. Genauere Details sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt, diese folgen.