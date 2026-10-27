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/ ©Das Bild auf 5min.at zeigt einen Unfalleinsatz in Klagenfurt.
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Unfalleinsatz in Klagenfurt.
Heute hat es im Klagenfurter Stadtteil Waidmannsdorf gekracht.
Klagenfurt
27/10/2026
Zusammenstoß

Auto und Fahrrad kollidierten in Klagenfurt – Rettung im Einsatz

Gegen 10.01 Uhr ereignete sich im Klagenfurter Stadtteil Waidmannsdorf ein Verkehrsunfall. In einem Kreuzungsbereich kolliderten ersten Informationen zufolge ein Auto und ein Fahrrad.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(88 Wörter)
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Aufgrund des Zusammenstoßes rückten umgehend Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes zur Unfallstelle aus. Die Rettung übernahm die Erstversorgung vor Ort. Die genauen Umstände des Unfalls sowie der Grad möglicher Verletzungen sind Gegenstand der polizeilichen Erhebungen.

Einsatz ereignete sich am Vormittag

Der Einsatz vor Ort ist inzwischen abgeschlossen, heißt es von Pressesprecher Matthias Kogelnig von der Landespolizeidirektion Kärnten auf Anfrage von 5 Minuten. Genauere Details sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt, diese folgen.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Unfalleinsatz in Klagenfurt.
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Gegen 10.01 Uhr ereignete sich im Klagenfurter Stadtteil Waidmannsdorf ein Verkehrsunfall.
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In einem Kreuzungsbereich kolliderten ein Auto und ein Fahrrad.
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