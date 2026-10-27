Harbacher Straße: Nächster Bauabschnitt für Großprojekt gestartet

In Harbach entsteht ein neuer Stadtteil. Rund 900 Wohnungen befinden sich im Endausbau. Straßenbaulich sind die Bauphasen eins und zwei bereits abgeschlossen. Heute fand der Baustart des dritten Bauabschnittes in der Harbacher Straße statt. Konkret geht es um die Verlängerung in Richtung Süden.

Großprojekt „hi Harbach“

„Es freut mich, dass nach zwei erfolgreich abgeschlossenen Bauabschnitten heute der Baustart für den dritten Bauabschnitt begonnen hat! Durch die straßenbaulichen Maßnahmen kann ein wichtiger Beitrag zum Großprojekt ‚hi Harbach‘ geleistet werden“, so Straßenbau- und Verkehrsreferentin Stadträtin Sandra Wassermann. Die Baukosten belaufen sich für den aktuellen Bauabschnitt auf ca. 350.000 Euro. Das Projekt, das im Jahr 2020 begonnen hat, wird das Verkehrsreferat auch die nächsten Jahre begleiten. In dieser Smart-City-Siedlung gibt es auch einen multimodalen Mobilitätsknotenpunkt, an dem mehrere Mobilitätsangebote zusammenkommen.