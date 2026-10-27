Virales Dessert ist da: Eis-Greissler geht auch in Klagenfurt neue Wege

Warme Früchte, knusprige Streusel und cremige Vanillesauce: In Klagenfurt gibt es jetzt eine neue süße Versuchung. Dahinter steckt ein bekanntes österreichisches Unternehmen, das im Winter neue Wege geht.

Wenn es draußen kälter wird, ist die klassische Eissaison vorbei und viele Eisgeschäfte schließen über den Winter ihre Türen. Doch Eis-Greissler geht heuer in ganz Österreich einen anderen Weg. Seit Samstag, dem 24. Oktober 2026, hat in sieben Filialen der neue Pop-up-Store „Krumble by Eis-Greissler“ geöffnet – auch Klagenfurt ist dabei.

Was steckt hinter dem neuen „Krumble“?

Die Idee stammt aus Großbritannien, wo sogenannte „Crumbles“ schon seit Jahrzehnten bekannt und beliebt sind. Konkret handelt es sich dabei um eine Nachspeise aus Früchten und knusprigen Streuseln. In den vergangenen Jahren wurde das Dessert vor allem in London und New York als Streetfood im Becher populär, auch auf Social Media wird Crumble regelrecht gehypt. Genau diesen Trend greifen die Eis-Greissler-Gründer Andrea und Georg Blochberger nun auch in unserem Land auf. Für ihre österreichische Variante haben sie eine eigene Marke geschaffen. Der Name „Krumble“ spielt dabei auch auf Krumbach in Niederösterreich an, wo das Unternehmen seinen Ursprung hat.

Hast du schon einmal Crumble probiert? Ja, das esse ich regelmäßig. Ja, einmal. Nein, aber ich möchte es unbedingt kosten. Nein, ist nichts für mich. Ich bin mir nicht sicher. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Kunden können ihre Nachspeise selbst zusammenstellen

In der Wiener Gasse 5 in Klagenfurt können die warmen Desserts nach dem Baukastenprinzip zusammengestellt werden. Zunächst entscheidet man sich für eine fruchtige Grundlage. Zur Auswahl stehen Apfel, Zwetschkenröster, Marille und Waldbeere. Anschließend kommen helle oder dunkle Streusel sowie Vanillesauce dazu. Wer möchte, kann seinen Becher noch mit verschiedenen Extras verfeinern. Angeboten werden unter anderem Crème brûlée, flambiertes Baiser, Haselnusskrokant, bunte Streusel oder ein salziger Nussmix. Auch eine Kugel Eis kann man dazubestellen.

Auch in Graz und Wien gibt es die neuen Stores

Klagenfurt ist nicht der einzige Standort, an dem Eis-Greissler sein Winterkonzept ausprobiert. Insgesamt wurden sieben Filialen in fünf österreichischen Städten zu „Krumble“-Pop-up-Stores umgestaltet. Auch Graz, Linz, Salzburg und drei Standorte in Wien sind mit dabei. Für die Betreiber ist das eine Möglichkeit, ihre bisherigen Geschäftslokale auch in den kälteren Monaten zu nutzen. Mit der neuen Marke sollen laut Unternehmen bis zu 30 Arbeitsplätze entstehen.

Hier gibt es die neuen Desserts in Klagenfurt Adresse: Wiener Gasse 5, 9020 Klagenfurt

Wiener Gasse 5, 9020 Klagenfurt Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 19 Uhr

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2026 um 14:58 Uhr aktualisiert