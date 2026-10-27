Flugnotfall am Flughafen Klagenfurt: Jetzt werden Freiwillige gesucht

Ein Notfall an Bord eines Flugzeugs: Genau dieses Szenario soll am 14. November am Flughafen Klagenfurt möglichst realistisch beübt werden. Dafür werden noch Freiwillige gesucht, die in die Rolle von Flugzeuginsassen schlüpfen.

Am Flughafen Klagenfurt findet schon bald eine Notfallübung statt. Dafür werden noch Figuranten gesucht.

Am Flughafen Klagenfurt findet schon bald eine Notfallübung statt. Dafür werden noch Figuranten gesucht.

Was, wenn es an Bord eines Flugzeugs zu einem Notfall kommt? Damit die Einsatzkräfte auf solche Situationen bestmöglich vorbereitet sind, findet am Samstag, dem 14. November 2026, am Flughafen Klagenfurt eine Flugnotfallübung statt. Dabei sollen möglichst realistische Bedingungen geschaffen werden. Und dafür braucht es Menschen, die mitspielen: Der Flughafen sucht derzeit Frauen und Männer, die als sogenannte Figuranten mitwirken.

Wer darf bei der Notfallübung mitmachen?

Nicht jeder kann an der Übung teilnehmen. Da ein Notfall möglichst realitätsnah nachgestellt werden soll, müssen die Freiwilligen einige Voraussetzungen erfüllen. Gesucht werden volljährige Personen, die körperlich gesund und fit sowie psychisch belastbar sind. Außerdem dürfen die Teilnehmer keine Platzangst haben. Los geht es am 14. November bereits um 7 Uhr in der Früh.

Als Dankeschön gibt es ein Reisepaket

Die Teilnehmer können sich über eine Überraschung freuen. „Als Dankeschön wartet ein Reisepaket mit Goodies für deine nächste Reise auf dich“, kündigt der Flughafen Klagenfurt in den sozialen Medien an. Auch für die Verpflegung nach der Übung wird gesorgt.

So kann man sich anmelden

Wer bei der Flugnotfallübung mitmachen möchte, kann sich direkt über die sozialen Medien beim Flughafen Klagenfurt melden. Interessierte sollen eine Privatnachricht mit einem Foto von sich und einigen Zeilen zu ihrer Motivation schicken.