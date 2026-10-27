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/ ©Fotomontage Canva/Rotes Kreuz
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Fahrradunfall.
Ein 69-jähriger Radfahrer wurde am Dienstag bei einem Unfall in Klagenfurt verletzt.
Klagenfurt
27/10/2026
Unfall

Autofahrerin stieß Radfahrer in Klagenfurt nieder

Eine 29-jährige Autofahrerin wollte in Klagenfurt nach links abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Radfahrer. Für den 69-Jährigen endete die Fahrt im Krankenhaus.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)
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Ein 69-jähriger Radfahrer wurde am Dienstagvormittag (27. Oktober) bei einem Verkehrsunfall in Klagenfurt verletzt. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 29-jährige Autofahrerin im Stadtgebiet nach links abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Radfahrer. Dieser war auf einem Mehrzweckstreifen unterwegs und ein anderes Fahrzeug verdeckte ihn, wie die Lenkerin gegenüber der Polizei erklärte. Beim Abbiegen touchierte die Autofahrerin den 69-Jährigen, der daraufhin stürzte. Dabei erlitt der Klagenfurter Verletzungen unbestimmten Grades. Die Rettung brachte ihn zur weiteren Behandlung in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt.

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