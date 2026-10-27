Autofahrerin stieß Radfahrer in Klagenfurt nieder

Ein 69-jähriger Radfahrer wurde am Dienstagvormittag (27. Oktober) bei einem Verkehrsunfall in Klagenfurt verletzt. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 29-jährige Autofahrerin im Stadtgebiet nach links abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Radfahrer. Dieser war auf einem Mehrzweckstreifen unterwegs und ein anderes Fahrzeug verdeckte ihn, wie die Lenkerin gegenüber der Polizei erklärte. Beim Abbiegen touchierte die Autofahrerin den 69-Jährigen, der daraufhin stürzte. Dabei erlitt der Klagenfurter Verletzungen unbestimmten Grades. Die Rettung brachte ihn zur weiteren Behandlung in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt.