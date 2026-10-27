Hakenkreuz auf Kärntner Sportplatz – jetzt ermittelt der Verfassungsschutz

Eine mutwillige Sachbeschädigung auf einem Sportplatz in Kärnten beschäftigt inzwischen auch den Verfassungsschutz. Wie 5 Minuten bereits berichtete, haben Unbekannte am vergangenen Wochenende den Fußballplatz des ASKÖ Köttmannsdorf (Bezirk Klagenfurt-Land) verwüstet. In der Nacht von Samstag auf Sonntag dürften sie mit ein- und mehrspurigen Fahrzeugen mehrfach über das Spielfeld gefahren sein. Dabei entstanden tiefe Reifenspuren. Besonders erschreckend: Auf dem Rasen ist auch ein Hakenkreuz zu erkennen.

Verfassungsschutz wurde eingeschaltet

Die Polizei ermittelt deshalb nicht nur wegen Sachbeschädigung, sondern auch wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Verbotsgesetz beziehungsweise nationalsozialistischer Wiederbetätigung. Wie die Polizei gegenüber 5 Minuten bestätigte, wurde der Verfassungsschutz hinzugezogen. Der entstandene Schaden wird laut Polizei auf einige Tausend Euro geschätzt. Wer hinter der Tat steckt, ist bislang unklar. Nach Angaben der Polizei gibt es derzeit noch keine entscheidenden Hinweise auf den Täter.

Bürgermeister zeigt sich erschüttert

Besonders betroffen ist der Köttmannsdorfer Bürgermeister Josef Liendl (ÖVP), der zugleich Präsident des Fußballvereins ist. Er macht deutlich, dass die Tat für ihn weit über einen gewöhnlichen Vandalenakt hinausgeht. „Es stimmt mich sehr bedenklich, dass so etwas passiert ist. Wenn es Jugendliche waren, müssen sich auch die Erziehungsberechtigten bei der Nase nehmen“, erklärt er gegenüber der „Kleinen Zeitung“. Auch die gesellschaftliche Verantwortung spricht Liendl an: „Wir haben als Gesellschaft auch die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass unsere Jugend nicht in den Extremismus abrutscht.“

Fußballplatz soll bis zum Wochenende wieder bespielbar sein

Für den ASKÖ Köttmannsdorf ist die Verwüstung besonders bitter. Die Sportanlage wird von zahlreichen Kindern und Jugendlichen genutzt. Der Verein hatte bereits am Montag öffentlich um Hinweise gebeten und dabei betont, dass mehr als 150 Nachwuchsspieler auf dem Platz trainieren. Immerhin gibt es Hoffnung für den Spielbetrieb: Bis zum kommenden Wochenende soll das Spielfeld wieder so weit hergerichtet sein, dass das nächste Heimspiel stattfinden kann. Die Suche nach den Tätern läuft unterdessen weiter. Wer in der Nacht von Samstag auf Sonntag verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Fußballplatzes beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.