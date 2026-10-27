Neue Praxis in Klagenfurt: Hilfe bei Pflegegeld und offenen Wunden

Ob chronische Wunden, Fragen zum Pflegegeld oder Unterstützung bei der Betreuung von Angehörigen: In Klagenfurt entsteht eine neue Anlaufstelle für Menschen mit Pflegebedarf. Dahinter steht ein Ehepaar mit langjähriger Erfahrung.

Wer einen Angehörigen zu Hause pflegt, steht oft vor vielen Fragen: Welche Unterstützung gibt es? Wie funktioniert die Einstufung beim Pflegegeld? Und wohin kann man sich wenden, wenn eine Wunde einfach nicht verheilen will? Genau hier möchte eine neue Pflegepraxis in Klagenfurt ansetzen. Am Donnerstag, dem 19. November 2026, eröffnen „PflegeBeistand“ und „Verheilt-Wundmanagement“ ihren gemeinsamen Standort in der Sonnengasse 13. Neben der Beratung von Betroffenen und Angehörigen wird dort auch die Behandlung chronischer Wunden angeboten.

Ehepaar bringt jahrelange Pflegeerfahrung mit

Hinter „PflegeBeistand“ stehen David und Bianca Koschier, die bereits 2024 ihr Unternehmen gegründet haben. Beide kennen den Pflegealltag aus langjähriger beruflicher Erfahrung. David Koschier arbeitet seit mehr als 15 Jahren in der Pflege und war unter anderem als Stationsleiter und Pflegedienstleiter tätig. Heute ist er auch auf Fragen rund um das Pflegegeld spezialisiert. Er unterstützt Familien beispielsweise bei der Vorbereitung auf Begutachtungen und berät zur Einstufung des Pflegebedarfs. Bianca Koschier war zwölf Jahre am Klinikum Klagenfurt beschäftigt, unter anderem als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und Breast Care Nurse. Als zertifizierte Wundmanagerin hat sie sich auf die Versorgung von Wunden spezialisiert und bietet diese Leistungen auch im häuslichen Umfeld an. Sie gehört zudem zu den Gründerinnen des Vereins „Verheilt – Wundmanagement zu Hause“.

Kennst du jemanden, der einen Angehörigen pflegt? Ja, ich selbst! Ja, in der Familie. Ja, im Bekanntenkreis. Nein. Früher mal. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Neue Behandlungsmöglichkeit bei chronischen Wunden

Ein Schwerpunkt der neuen Praxis liegt auf der Betreuung von Menschen mit schlecht heilenden oder chronischen Wunden. Dabei kommt neben der herkömmlichen Wundversorgung auch die sogenannte Kaltplasmatherapie zum Einsatz. Bei dieser Behandlung wird kaltes Plasma verwendet, um die Keimbelastung von Wunden zu verringern und die Heilung zu unterstützen. Die Methode soll insbesondere bei langwierigen Wundproblemen eine zusätzliche Behandlungsmöglichkeit bieten. Darüber hinaus setzt das Team auf Vorsorge. Geplant sind unter anderem Beratungen zur Vermeidung von Druckgeschwüren, zur Sturzprävention und bei Problemen mit der Kontinenz. Auch Schulungen für pflegende Angehörige sowie ausgewählte Pflege- und Hygieneprodukte gehören zum Angebot.

„Angehörigen Orientierung geben“

Mit der neuen Praxis wollen die Betreiber vor allem die Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Krankenhäusern, Pflegebedürftigen und deren Familien erleichtern. „Unser Ziel ist es, als verlässliche Brücke zwischen niedergelassener Ärzteschaft, Krankenhäusern und dem häuslichen Umfeld zu fungieren. Wir wollen Angehörigen Orientierung geben und Patienten mit modernsten Pflegemethoden direkt vor Ort betreuen“, erklärt das Gründungsteam.

Tag der offenen Tür am 19. November

Zum Start können Interessierte die neuen Räumlichkeiten persönlich kennenlernen. Am Eröffnungstag lädt das Team zu einem Tag der offenen Tür ein. Dabei gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen, sich über das Pflegeangebot zu informieren und mehr über die Kaltplasmatherapie zu erfahren.