„Ohne Klimaschutz ist alles nix“: Demo zieht durch Klagenfurter Innenstadt

Am Freitag, dem 30. Oktober 2026, wird in Klagenfurt erneut für mehr Klimaschutz demonstriert. Die Organisation Fridays for Future Kärnten/Koroška ruft zum dritten und letzten Klimastreik ihres Aktionsmonats auf. Unter dem Motto „Ohne Klimaschutz ist alles nix“ wollen die Aktivisten auf die Folgen des vergangenen Hitzesommers aufmerksam machen und strengere Klimaschutzmaßnahmen fordern. Los geht es um 14 Uhr am Neuen Platz.

Demonstrationszug durch Klagenfurt geplant

Nach der Versammlung am Neuen Platz soll ein Demonstrationszug durch die Klagenfurter Innenstadt führen. Gegen 15 Uhr sind außerdem zwei Standkundgebungen bei der Kärntner Landesregierung vorgesehen. Mit der Aktion endet der Klimastreikmonat, in dem die Organisation insgesamt dreimal auf die Straße geht. Als Anlass nennt Fridays for Future unter anderem den vergangenen Sommer, der laut der Organisation in Kärnten 55 Hitzetage brachte. Die Aktivisten verweisen dabei auf die Belastungen für die Landwirtschaft und das Gesundheitswesen:

Dürre und Brände zerstörten Felder und die Lebensgrundlage von Landwirt:innen, medizinische Fachkräfte waren während der Hitzewellen pausenlos im Einsatz und mit beinahe tausend Hitzetoten verloren mehr Menschen als jemals zuvor in Österreich ihr Leben an den Folgen des Klimawandels.“

Aktivisten fordern verbindliche Klimaziele

Im Mittelpunkt der Forderungen steht ein verbindlicher Klimafahrplan, mit dem Österreich seine Klimaziele bis 2030 erreichen soll. Außerdem setzt sich die Organisation für den Ausbau erneuerbarer Energien und eine umfassende CO₂-Bepreisung ein. „Ein Klimaschutzgesetz ohne rechtliche Verbindlichkeit ist angesichts der eskalierenden Klimakrise ein schlechter Witz. Nur mit bindenden Zielen können wir uns vor noch heftigeren Sommern wie diesem schützen“, erklärt Julia (25) von Fridays for Future Kärnten/Koroška. Auch Klimaaktivistin Larissa (22) begründet die erneute Demonstration mit ihrer Unzufriedenheit über die bisherigen politischen Maßnahmen: „Wir gehen diesen Monat dreimal auf die Straße, weil wir das Stillschweigen und das ständige Verschieben von Klimaschutzmaßnahmen unserer Bundesregierung nicht mehr hinnehmen dürfen.“