Klagenfurt bietet wieder kostenlose Impfungen an

Grippe, Gürtelrose und Pneumokokken: Gegen diese Erkrankungen bietet die Stadt Klagenfurt ab sofort wieder kostenlose Impfungen an. Wer das Angebot nutzen möchte, muss allerdings vorab anrufen.

Gute Nachrichten für alle Klagenfurter, die sich gegen Grippe, Gürtelrose oder Pneumokokken impfen lassen möchten: Im Gesundheitsamt der Landeshauptstadt werden ab sofort wieder kostenlose Impfungen gegen diese drei Erkrankungen angeboten. Allerdings läuft die Impfservicestelle vorerst nur in eingeschränktem Betrieb. Wer einen Termin vereinbaren möchte, muss deshalb zum Telefon greifen.

Anmeldung derzeit nur telefonisch möglich

Neben den kostenlosen Impfungen gegen Influenza, Gürtelrose und Pneumokokken wird im Gesundheitsamt auch die Gelbfieberimpfung angeboten. Termine können derzeit ausschließlich telefonisch unter 0463 537 4882 vereinbart werden. „Ich bin froh, dass rechtzeitig zu Beginn der Grippesaison wieder besonders wichtige Impfungen zum Schutz der Gesundheit der Klagenfurterinnen und Klagenfurter angeboten werden können“, erklärt Gesundheitsreferent Stadtrat Franz Petritz.