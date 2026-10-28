Spielplatz Rauscherpark wird komplett erneuert: Rund 150.000 Euro Investition

Die in Sachen Spielplatzgestaltung erfahrene Abteilung Stadtgarten zeichnet für die Sanierung verantwortlich. Der Abbau der alten Anlage beginnt Anfang November – ab diesem Zeitpunkt ist die Anlage für die Dauer der Sanierung gesperrt. Im Frühling ist der Spielplatz wieder in Betrieb, heißt es vonseiten der StadtKommunikation Klagenfurt.

Spielplatz wird über den Winter erneuert

Am Spielplatz Rauscherpark haben Generationen von Klagenfurter in ihrer Kindheit Zeit verbracht. Der beliebte innerstädtische Spielplatz wurde 2006 erneuert, nunmehr sind Spielgeräte und insbesondere der Fallschutz nicht mehr normgerecht. Über die kommenden Wintermonate wird der Spielplatz seitens der städtischen Abteilung Stadtgarten zur Gänze erneuert. Ab November ist der Bereich gesperrt, da mit den Abbauarbeiten begonnen wird, wird mitgeteilt.

Moderne Spielgeräte und barrierefreie Elemente

Der neue Spielplatz wird mit einem modernen Fallschutzsystem errichtet. Zum gegenüberliegenden Zierbrunnen wird ein Hinauslaufschutz angebracht. Geplant sind weiters ein Seilspielgerät, das auch über Chill-Zonen verfügt und einen hohen spielpädagogischen Wert aufweist. Umgeben wird es von einer Kombinationsschaukelanlage mit Nestschaukel, Kinderschaukel und Standardschaukel. Ein Drehgerät, ein kleines Barrengerät sowie ein Kids-Callestenics-Gerät ergänzen das vielfältige Angebot für Kinder ab drei Jahren. Die Spielgeräte enthalten selbstverständlich auch barrierefreie Elemente, wird betont. Die Gesamtkosten für die Sanierung belaufen sich auf brutto rund 150.000 Euro.

Investition in die Lebensqualität der Klagenfurter Familien

Für Stadtgartenreferent Stadtrat Julian Geier eine besonders erfreuliche Investition: „Kinder brauchen Orte, an denen sie unbeschwert spielen, sich bewegen und Freundschaften schließen können. Genau solche Orte wollen wir schaffen. Mit der Generalsanierung des Spielplatzes im Rauscherpark investieren wir nicht nur in neue Spielgeräte, sondern vor allem in die Lebensqualität unserer Familien und in eine kinderfreundliche Stadt.“ Der neue Spielplatz im Rauscherpark wird Familien im Frühjahr 2027 zur Verfügung stehen.