Ehrung zum 80er: Klagenfurter Künstler Branko Bijelic ausgezeichnet

Der gebürtige Kroate Branko Bijelic ist in Klagenfurt seit Jahrzehnten als Künstler und Ex-Gastronom bekannt. Anlässlich seines 80. Geburtstages verlieh ihm Bürgermeister Christian Scheider die Dank- und Anerkennungsurkunde.

Branko Bijelic wurde gestern, Dienstagabend, eine besondere Ehre zuteil. In Würdigung und Anerkennung für seine Verdienste und Leistungen im Bereich der Kunst, Kultur und Gastronomie, insbesondere aus Anlass seines 80. Geburtstages, überreichte Bürgermeister Christian Scheider dem Jubilar die Dank- und Anerkennungsurkunde seitens der Landeshauptstadt.

„Ich wünsche Branko Bijelic alles erdenklich Gute, viel Gesundheit und weiterhin viel Inspiration für seine zukünftigen Werke! Er bereichert unsere schöne Landeshauptstadt mit seiner Kunst, seiner Galerie in der Osterwitzgasse und seinem jahrzehntelangen Engagement in der Gastronomie auf unterschiedliche Weise“, sagt Bürgermeister Christian Scheider.

Branko Bijelic war viele Jahre lang im gastronomischen Bereich tätig. Das „Abbazia“ in Klagenfurt servierte kroatische Spezialitäten und Fischgerichte. Sein Restaurant dekorierte er damals mit selbst gemalten Bildern. Mittlerweile hat er sich voll und ganz der Kunst hingegeben. Der 80-Jährige hat seine „Artgalerie Branko“ in der Osterwitzgasse 10. Vor ein paar Jahren präsentierte er seine Werke unter dem Titel „Impressionen der Stadt Klagenfurt“.

Bildtext: Bürgermeister Christian Scheider überreichte Branko Bijelic im Zuge seines 80. Geburtstages die Dank- und Anerkennungsurkunde der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee. Mit am Bild ist auch die Frau des Künstlers, Ana.