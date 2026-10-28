3,3 Tonnen schwer: Terrorsperren sorgen für mehr Sicherheit am Neuen Platz

Klagenfurt hat diese Woche am Neuen Platz neue Terrorsperren montiert. 24 massive Stahlbetonbänke dienen ab sofort dem Schutz der Bevölkerung bei Events und bieten zugleich eine Sitzmöglichkeit.

Am Klagenfurter Neuen Platz wurden im Laufe dieser Woche insgesamt 24 fest im Boden verankerte Barrieren montiert – 5 Minuten berichtete. Die schweren Elemente aus Stahlbeton erfüllen einen doppelten Zweck: Sie fungieren bei Veranstaltungen als wirksame Sicherheitsbarrieren gegen Anschläge und stehen den Passanten gleichzeitig als Sitzgelegenheiten zur Verfügung.

3,3 Tonnen schwer

Konzipiert und realisiert wurde diese Maßnahme von dem Kärntner Betrieb ZEMROCK GmbH. Das Design, die Beton- und Bohrarbeiten sowie die finale Montage stammen zur Gänze aus einer Hand. Jedes einzelne Exemplar bringt ein Gewicht von 3,3 Tonnen auf die Waage und ist mit einer speziellen Nanobeschichtung versehen, an der Flüssigkeiten abperlen. Nach Angaben der Verantwortlichen existiert dieses Modell weltweit ausschließlich in Klagenfurt.

Neues Sicherheitskonzept

Die Standorte verteilen sich auf die Bereiche unter den Bäumen an der Nord- und Südseite sowie auf die östliche Kante des Platzes. „Die Gewährleistung der Sicherheit der Bevölkerung hat oberste Priorität“, erklärt dazu Bürgermeister Christian Scheider (FSP). Das Sicherheitskonzept entstand in Abstimmung mit der Landespolizeidirektion. Beteiligt waren zudem zahlreiche städtische Abteilungen: Stadtplanung, Straßenbau und Verkehr, Stadtgarten, Rechnungswesen, Finanzen sowie Klima- und Umweltschutz. „Als zuständige Straßenbaureferentin setze ich mich für den Schutz der Klagenfurterinnen und Klagenfurter ein, weil deren Sicherheit für mich nicht verhandelbar ist“, betont Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) abschließend.