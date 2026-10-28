Künstler „Aristos“ kehrt mit neuer Ausstellung zurück

Aller guten Dinge sind drei: Nach zwei erfolgreichen Schauen kehrt Gerhard Plaschke in die Klagenfurter Gewölbegalerie im Stadthaus zurück. Kunstinteressierte können die Ausstellung von 4. bis 25. November besuchen.

Künstler Gerhard Plaschke eröffnet am 4. November 2026 eine Schau in der Klagenfurter Gewölbegalerie im Stadthaus. Der studierte Philosoph, Autodidakt und ehemalige Manager, der abwechselnd am Wörthersee und in seinem Atelier auf Kreta arbeitet, signiert seine Werke mit dem griechischen Künstlernamen „Aristos“. Im Mittelpunkt seines Schaffens steht eine subtile Aquarelltechnik, die er mit Kohle, Bleistift, Tusche sowie Kreide kombiniert. Der international mehrfach prämierte Maler blickt bereits auf Präsentationen im In- und Ausland zurück, darunter Stationen in Ägypten, Frankreich und den USA.

Farben-Feuerwerk

Bei der Eröffnung führt der Klagenfurter Autor Harald Raffer durch das Programm. Für die musikalische Begleitung zeichnet der Marburger Malerkollege, Mosaikkünstler und Architekt Igor Oresic verantwortlich. Interessierte haben bis zum 25. November jeweils zwischen 14 und 18 Uhr Gelegenheit, die Arbeiten zu besichtigen. Der Kunstschaffende selbst freut sich auf das Publikum: „Ich lade alle Freunde der Malerei ein, bei der Vernissage in meine grenzenlose Welt der Phantasie, der Gefühle und der Kreativität einzutauchen. Ich versuche dabei, Augenblicke des Alltags einzufangen und auf die Leinwand zu bringen. Sie werden zu einem Farben-Feuerwerk…“