Vizebürgermeisterin tritt nach „privater Verfehlung“ zurück

Nach einer mutmaßlichen Alkoholfahrt zieht die Politikerin Konsequenzen. Einem Bericht der Kleinen Zeitung zufolge soll sie mit mindestens 1,6 Promille von der Niederdorfer Straße abgekommen sein. Mehr dazu unter: Auto kam von Fahrbahn ab: Nächtlicher Einsatz in Klagenfurt-Land. Dies sei weder mit der Verantwortung ihres politischen Amtes noch mit den Grundsätzen der SPÖ vereinbar. Darum gab sie am Mittwoch ihren Rücktritt bekannt.

Bürgermeister bestätigt Rücktritt

Bürgermeister Christian Orasch (SPÖ) nimmt den Rücktritt zur Kenntnis. „Wer ein öffentliches Amt ausübt, trägt Verantwortung und hat eine Vorbildfunktion. Diesem Anspruch müssen wir auch im persönlichen Verhalten gerecht werden. Die Niederlegung sämtlicher politischer Funktionen ist deshalb die notwendige Konsequenz.“ Gleichzeitig dankt er Barbara Domes aber auch für ihre geleistete Arbeit. Dass bei diesem Vorfall niemand verletzt wurde und kein Fremdschaden entstanden ist, sei vor allem für Domes eine Erleichterung, die sich inzwischen zu ihrem Verhalten bekannt hat.

Geordneter Übergang wird sichergestellt

Die Nachbesetzung der freiwerdenden Funktionen wird in den zuständigen Gremien vorbereitet. Über die personellen Entscheidungen und die weiteren Schritte wird zeitgerecht informiert. „Wir werden einen geordneten Übergang sicherstellen und die Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger verlässlich fortführen. Unser Auftrag ist es, die anstehenden Aufgaben für Ebenthal mit voller Konzentration weiterzuführen“, betont Orasch abschließend.