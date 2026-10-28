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Das Bild auf 5min.at zeigt das Glühweinopening am Alten Platz in Klagenfurt.
Am 5. November lädt das Glühweinopening wieder in die Klagenfurter City.
Klagenfurt
28/10/2026
Am 5. November
#goodnews

Glühweinopening am Alten Platz: Das erwartet die Klagenfurter

Das traditionelle Glühweinopening am Alten Platz in Klagenfurt läutet am Donnerstag, dem 5. November 2026, ab 16 Uhr, die kalte Jahreszeit ein.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(114 Wörter)
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Das Glühweinopening zieht Jahr für Jahr hunderte Menschen in die Klagenfurter Innenstadt und zählt längst zum Fixpunkt im Veranstaltungskalender. Auch heuer lautet das Motto: „Weihnachtszauber am Alten Platz“. Für die Organisation zeichnen sich die Bar Italia und das teatro in the City verantwortlich.

Das erwartet Gäste

Neben Heißgetränken, wie Punsch, Tee, Glühwein und Glühmost erwartet die Gäste ab 16 Uhr auch ein musikalisches Rahmenprogramm. Die Partyband Bengels Reloaded sowie DJ Frame sind vor Ort. Zudem gibt es heuer Premieren: Eine eigens konzipierte Lichtinszenierung setzt optische Akzente. Zudem erwarten die Klagenfurter neu gestaltete Punschhüttenstände.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Berit Jonke und Gert Höferer.
©zVg. / Bar Italia & teatro in the City
Am Foto: Berit Jonke, Geschäftsführerin der Bar Italia, und Gert Höfferer, Geschäftsführer des Teatro in the City (v.l.)
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2026 um 17:12 Uhr aktualisiert
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