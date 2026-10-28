Eis wird zur Tanzfläche: Ice-Partys feiern Comeback in Klagenfurt

Eislaufsport und Discofeeling: Auch heuer finden auf der Eisfläche in der Heidi Horten-Arena in Klagenfurt wieder die sogenannten Ice-Partys statt. Insgesamt 19 Termine stehen am Programm.

An insgesamt 19 Samstagen verwandelt sich die Eisfläche in der Heidi Horten-Arena in Klagenfurt jeweils von 18 bis 20 Uhr in eine Tanzfläche für Jugendliche. Los geht es am 7. November 2026, das Saisonende markiert der 20. März 2027.

Mottoabende geplant

Am Mischpult sorgen DJ Ronny und DJ Domero für Stimmung: Sie begleiten wechselnde Themen- und Mottoabende mit aktuellen Beats, bekannten Partyhits sowie abgestimmten Lichteffekten. Die Besucher können das Geschehen selbst mitgestalten, indem sie via QR-Code persönliche Musikwünsche und Selfies direkt auf die große Videowand übertragen.

Sicherer Ablauf am Eis

Vor Ort versorgt ein Gastronomiebereich die Gäste mit Snacks und Erfrischungen. Im gesamten Areal gilt ein striktes Alkoholverbot. Geschultes Personal überwacht das Treiben auf der Eisfläche, in den Eingangsbereichen sowie vor der Halle, um einen sicheren Ablauf zu gewährleisten.