„Bank-Mitarbeiter“ zockt Klagenfurter Ehepaar eiskalt ab

Am Mittwochnachmittag, dem 28. Oktober 2026, läutete gegen 17:30 Uhr das Telefon einer 41-jährigen Frau aus Klagenfurt am Wörthersee. Dann nahm das Unglück seinen Lauf ...

Am Display schien eine österreichische Rufnummer auf. Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein Mann, der sich geschickt als Mitarbeiter ihrer Hausbank ausgab. Seine Schocknachricht: Ein Unbekannter habe gerade versucht, mehrere tausend Euro von ihrem Konto abzubuchen. Um diese angebliche Überweisung sofort zu stoppen, benötige er dringend Zugriff auf ihr Online-Banking.

Zugriff auf Banking-App erschlichen

Im guten Glauben, ihr Geld zu retten, folgte die Klagenfurterin den gezielten Schritten des Anrufers und gewährte ihm Zugriff auf ihre Banking-App. Doch damit gab sich der Täter noch lange nicht zufrieden. Unmittelbar danach setzte er das nächste Lügenmärchen nach: Auch das private WLAN des Haushalts sei gehackt worden, wodurch das Bankkonto ihres 41-jährigen Ehemannes ebenfalls akut in Gefahr schwebe.

Fünfstelliger Schaden für Klagenfurter Paar

Der Ehemann schöpfte ebenfalls keinen Verdacht und führte die Anweisungen des Betrügers aus. Die fatale Folge: Der Kriminelle nutzte den freien Zugang eiskalt aus und buchte von beiden Konten einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag ab. Als das Paar die Täuschung schließlich bemerkte, war das Geld bereits verschwunden. Die beiden erstatteten umgehend Anzeige bei der Polizei.