Tierleid auf Kärntner Hof: Vernachlässigte Pferde und Ziegen entdeckt

Im Bezirk Klagenfurt-Land griff die Behörde am Mittwoch ein: Einem Hofbetreiber wurden zwölf Pferde entzogen, weil gegen ihn bereits ein behördliches Tierhalteverbot vorlag.

Die Behörde schritt nun auf einem Hof im Bezirk Klagenfurt-Land ein: Zwölf Pferde und auch Ziegen wurden beschlagnahmt.

Die Behörde schritt nun auf einem Hof im Bezirk Klagenfurt-Land ein: Zwölf Pferde und auch Ziegen wurden beschlagnahmt.

Neben den teilweise stark unterernährten Vierbeinern stießen die Verantwortlichen auch auf leidende Ziegen.

Abgemagerte Pferde und vernachlässigte Ziegen gefunden

Wie die Kärntner Tierschutzombudsfrau Jutta Wagner in einem ORF-Bericht bestätigte, bot sich den Einsatzkräften vor Ort ein trauriges Bild. Mehrere Pferde befanden sich in einem sichtlich abgemagerten Zustand. Doch nicht nur sie waren betroffen: Auch bei den auf dem Anwesen gehaltenen Ziegen bestand dringender Handlungsbedarf, da deren Klauen extrem verwachsen waren – ein Zustand, der für die Wiederkäuer mit massiven Qualen einhergeht.

Ziegen hatten bereits Schmerzen

Die Vernachlässigung der Tiere war unübersehbar. Laut Wagner bewegten sich die Ziegen bereits auf den Vorderbeinen fort, um die Schmerzen in ihren Gliedmaßen irgendwie zu kompensieren. Solch ein Überwuchs sei bei Tieren ein eindeutiges Symptom mangelnder Fürsorge.

Mangel an Amtstierärzten

Angesichts dieses jüngsten Falles erneuert die Ombudsfrau ihre Kritik an der personellen Situation im Kontrollwesen: Es mangle schlichtweg an Amtstierärzten, um landwirtschaftliche Betriebe flächendeckend und rechtzeitig zu überprüfen, wird abschließend betont.