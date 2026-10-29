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/ ©Google Streetview
Das Bild auf 5min.at zeigt den Penny in der Rosentaler Straße in Klagenfurt.
Der Penny-Markt in der Rosentaler Straße in Klagenfurt wird Mitte November schließen.
Klagenfurt
29/10/2026
Mitte November

Klagenfurt: PENNY in der Rosentaler Straße schließt bald

Ein Aushang an der Eingangstür des Penny-Marktes in der Klagenfurter Rosentaler Straße sorgte in den vergangenen Tagen für Spekulationen. Wir haben uns schlau gemacht.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(173 Wörter)
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Seit dem 27. Oktober 2026 gelten bei Penny in der Rosentaler Straße eingeschränkte Öffnungszeiten: Montag bis Samstag schließt die Filiale bereits um 17 Uhr. Der befristete Aushang bis zum 21. November ließ Kunden aufhorchen, auch Gerüchte um ein mögliches Aus standen im Raum.

REWE bestätigt dauerhafte Schließung

Auf Anfrage von 5 Minuten teilte der Rewe-Konzern mit: „Die Filiale wird ab 22.11.2026 dauerhaft geschlossen.“ Die Reduktion der Öffnungszeiten im Vorfeld erfolge „aufgrund betrieblicher Erfordernisse und Anpassung an die Kundennachfrage“, heißt es weiter.

Filialnetz wird umgebaut – Neueröffnung in Viktring

Penny begründet den Schritt mit einer strategischen Neuausrichtung. Der Discounter beschäftige sich laufend mit der Optimierung und Weiterentwicklung des Filialnetzes. Dazu gehören neben Schließungen auch Modernisierungen und Erweiterungen. Während der Standort in der Rosentaler Straße endgültig Geschichte ist, gibt es für einen anderen Klagenfurter Standort gute Nachrichten: Die Filiale in Klagenfurt-Viktring wird Ende November auf das neue Store-Konzept umgebaut und am 3. Dezember 2026 wiedereröffnet.

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