EC KAC gastiert in Graz: Duell beim Meister vor Länderspielpause

Zum Abschluss des spielintensiven Oktober mit zwölf Bewerbsspielen tritt der EC-KAC am Freitag, dem 30. Oktober 2026, noch einmal auswärts an. Die „Rotjacken“ gastieren in der beim amtierenden Meister, den Graz99ers. Die beiden in der Tabelle nur durch drei Punkte getrennten Klubs treffen zum bereits 156. Mal aufeinander. Spielbeginn in Graz-Liebenau ist um 18.30 Uhr.

Nächstes Duell steht an

Nach vollen Erfolgen gegen Fehérvár AV19 (6:3) und beim Milano Hockey Club (3:2) setzte es vor heimischer Kulisse eine empfindliche 2:5-Niederlage gegen Spitzenreiter HCB Südtirol. Obwohl die Klagenfurter mit 54,9 Prozent Puckbesitz und 32:24 Torschüssen das Geschehen dominierten, fehlte die Durchschlagskraft. Lediglich 41,7 Prozent der Schussversuche aus dem Slot trafen tatsächlich das Tor – der schwächste Saisonwert für den KAC, der im bisherigen Schnitt bei 69,4 Prozent gelegen war.

Defensive Wackler in der Fremde

Fernab der Heimat punkteten die Kärntner zuletzt zwar dreimal in Serie, die defensive Stabilität bereitet jedoch Kopfzerbrechen. Während die Statistik 16,9 erwartbare Gegentore ausweist, klingelte es im KAC-Kasten bereits 23 Mal. Ein Schnitt von 3,29 Gegentreffern pro Auswärtspartie bedeutet den schwächsten Defensivwert auf fremdem Eis seit der Spielzeit 2009/10. Im Klassement belegt der Rekordmeister Rang vier, rutscht nach dem Punkteschnitt jedoch auf Position fünf ab.

Durchwachsene Zwischenbilanz der Grazer

Die auf Rang sieben liegenden Graz99ers empfangen die Klagenfurter mit einer durchwachsenen Bilanz von acht Siegen und sieben Niederlagen. Für die Steirer ist diese Situation jedoch keineswegs neu: Exakt denselben Zwischenstand wiesen die Murstädter in der vergangenen Saison nach 15 Partien auf – und sicherten sich am Ende den Meistertitel. Am Mittwoch holten die 99ers beim Ferencvárosi TC nach einem 0:3-Rückstand immerhin einen Zähler, verloren jedoch mit 3:4 nach Verlängerung. Besonders bei den Special Teams drückt bei den Grazern derzeit der Schuh: Weder im Überzahl- noch im Unterzahlspiel findet sich das Team in der oberen Tabellenhälfte wieder. Zudem zeigt der amtierende Champion ausgerechnet im eigenen Stadion Nerven. In bislang sieben Heimspielen im Merkur Eisstadion holte die Mannschaft lediglich zwei Mal die vollen drei Punkte.

Personalsituation der „Rotjacken“

An der Personalsituation beim EC-KAC hat sich seit den Spielen in der vergangenen Woche nichts Grundlegendes geändert: Die verletzten Sebastian Dahm, Maximilian Preiml, Nick Petersen, Jan Muršak, Ben Öfner, Fabian Hochegger und Matt Fraser stehen auch für das Spiel in Graz nicht zur Verfügung, zudem droht den Rotjacken ein achter Ausfall: Verteidiger Mattias Göransson ist erkrankt und konnte weder am Mittwoch noch am Donnerstag trainieren. Über seinen Einsatz gegen die 99ers wird daher erst am Spieltag entschieden.