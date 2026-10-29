ÖBB-Arbeiten fertig: Wieder freie Fahrt an zwei Bahnübergängen

Die ÖBB haben die Erneuerung der Bahnübergänge bei der Schlossallee und der Kochstraße in Krumpendorf abgeschlossen. Beide Knotenpunkte werden am Montag, dem 2. November 2026, wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Modernisierungsoffensive an Krumpendorfs Bahnübergängen schreitet voran. Bei der Schlossallee sowie der Kochstraße sind die Arbeiten beendet; die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) heben die dortigen Sperren am Montag, ab 7 Uhr früh, auf. Die neuen Anlagen erhöhen die Verkehrssicherheit und leisten einen wichtigen Beitrag zu einem langfristig sicheren und verlässlichen Bahnbetrieb.

Hörbare Sicherheit an Eisenbahnkreuzungen

Bestandteil der behördlich vorgeschriebenen Technik sind zusätzliche Läutewerke, die das Schließen der Schrankenbäume akustisch ankündigen und rechtzeitig vor herannahenden Zügen warnen. Den ÖBB ist bewusst, dass die Signale für Anrainer unangenehm sein können. Die Lautstärke orientiert sich jedoch strikt an Vorschriften sowie Umgebungslärm und lässt sich nicht beliebig drosseln. Für die Nachtstunden verfügen die Systeme allerdings über eine automatische Pegelabsenkung.

Modernisierung wird fortgesetzt

Nach der Fertigstellung der Anlagen bei Schlossallee und Kochstraße werden die Arbeiten an den weiteren drei Eisenbahnkreuzungen fortgesetzt. Ab dem 2. November, 23 Uhr, kommt es zu folgenden Sperren: