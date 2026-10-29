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/ ©Dorian Mayerböck
Ein Bild auf 5min.at zeigt die U18 Football Mannschaft der Carinthian Lions. Zu sehen sind außerdem die Trainer sowie mehrere Cheerleader.
Die Carinthian Lions tragen am Samstag zwei Heimspiele aus.
Klagenfurt
29/10/2026
Nachwuchs

Doppelspieltag in Klagenfurt: Carinthian Lions laden zum Football-Samstag

Am kommenden Samstag steht der Klagenfurter Koschat-Sportplatz ganz im Zeichen des Nachwuchs-Footballs. Die Carinthian Lions laden zum Doppelspieltag.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)
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Die Nachwuchsmannschaften des Klagenfurter Football-Teams Carinthian Lions tragen kommenden Samstag zwei Duelle hintereinander aus. Den Auftakt bildet das Match der U16 um 11 Uhr vormittags. Die Klagenfurter empfangen die Graz Giants, welche die Tabelle nach vier Partien ungeschlagen anführen. Die Gastgeber halten wiederum bei einer Bilanz von zwei Siegen und zwei Niederlagen, inklusive eines strafverifizierten Spiels gegen die Gladiators aus Traun.

U18 empfängt Hohenems

Um 14 Uhr übernimmt die U18 das Spielfeld gegen die noch sieglosen Hohenems Blue Devils. Die Heimmannschaft weist dagegen eine ausgeglichene Bilanz von zwei Siegen und zwei Niederlagen auf. Nach zwei Niederlagen zu Saisonbeginn bezwang das Team die Blue Devils im Hinspiel zuletzt klar mit 30:0.

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KI-Hinweis: Künstliche Intelligenz kam lediglich unterstützend zum Einsatz, der Text wurde überwiegend von der Redaktion verfasst und sorgfältig geprüft.

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