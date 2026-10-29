Auto krachte gegen Hausmauer: Einsatz in Görtschach

In der Ortschaft Görtschach im Bezirk Klagenfurt-Land prallte am Donnerstagabend ein Auto aus noch ungeklärter Ursache gegen eine Hausmauer. Polizei, Feuerwehr und Rettung rückten sofort zum Unfallort aus.

Zu einer Kollision kam es am Donnerstagabend in der Ortschaft Görtschach im Bezirk Klagenfurt-Land. Aus bislang unbekannter Ursache ist dort ein Auto mit einer Hausmauer kollidiert. Nähere Informationen sind bis dato nicht bekannt. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes waren vor Ort im Einsatz.