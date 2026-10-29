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/ ©FF Kirschentheuer
Ein Bild auf 5min.at zeigt das Unfallfahrzeug sowie ein Feuerwehrauto.
Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag im Gemeindegebiet von Ferlach.
Görtschach
29/10/2026
Verkehrsunfall

Auto krachte gegen Hausmauer: Einsatz in Görtschach

In der Ortschaft Görtschach im Bezirk Klagenfurt-Land prallte am Donnerstagabend ein Auto aus noch ungeklärter Ursache gegen eine Hausmauer. Polizei, Feuerwehr und Rettung rückten sofort zum Unfallort aus.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(58 Wörter)
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Zu einer Kollision kam es am Donnerstagabend in der Ortschaft Görtschach im Bezirk Klagenfurt-Land. Aus bislang unbekannter Ursache ist dort ein Auto mit einer Hausmauer kollidiert. Nähere Informationen sind bis dato nicht bekannt. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes waren vor Ort im Einsatz.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die beschädigte Hausmauer.
©FF Kirschentheuer |
Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag in Görtschach.
Ein Bild auf 5min.at zeigt Feuerwehrleute.
©FF Kirschentheuer
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