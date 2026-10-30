Amtsmissbrauchs-Vorwurf im Klagenfurter Magistrat endet mit Diversion

Wegen vorenthaltener Zuschläge für Beeinträchtigte musste sich ein Mitarbeiter vom Magistrat vor Gericht verantworten. Die Gelder wurden nachgezahlt, der Fall endete per Diversion. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.

Ein Mitarbeiter des Magistrates der Landeshauptstadt Klagenfurt stand am Donnerstag wegen des Vorwurfs des Missbrauchs der Amtsgewalt vor dem Landesgericht. Dem Beamten wurde von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt, sieben Personen mit einer Behinderung von über 50 Prozent einen gesetzlichen Zuschlag in Höhe von 18 Prozent vorenthalten zu haben.

24.000 Euro

Insgesamt ging es dabei um eine Summe von knapp 24.000 Euro. Sämtliche Bescheide wurden mittlerweile berichtigt und die Gelder an die Betroffenen nachgezahlt. Vor dem Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richter Christian Liebhauser-Karl übernahm der Angeklagte die Verantwortung für das Versäumnis, zeigte sich jedoch ratlos über das Zustandekommen: Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, erklärte der Mann vor Gericht, er habe viel darüber nachgedacht, könne sich das Mitziehen des Fehlers aber schlicht nicht erklären.

Rechtliche Unklarheit

Anfangs habe eine rechtliche Unklarheit geherrscht, weswegen auch übergeordnete Stellen befasst worden seien. Zudem habe er angenommen, dass nach Korrekturen durch seine Vorgesetzte bereits alles bereinigt gewesen sei. Einen Aktenvermerk, wonach er geäußert haben soll, ein Antragsteller ginge bei Bewilligung nie wieder arbeiten, wies der Angeklagte entschieden zurück. Nach der endgültigen Klärung der Rechtslage habe der Sachbearbeiter die Zuschläge ab Anfang 2025 in allen Fällen ordnungsgemäß bewilligt.

Diversion angeboten

Das Gericht wertete die anfängliche Rechtsunsicherheit, die vollständige Schadensgutmachung durch die Nachzahlung sowie die bisherige Unbescholtenheit und Verantwortungsübernahme des Mannes als Faktoren für eine geringe Schuld. Daher wurde ihm eine Diversion angeboten: Gegen eine Zahlung von 2.500 Euro inklusive Verfahrenskostenbeitrag binnen 14 Tagen soll das Verfahren eingestellt werden. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.