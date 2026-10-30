„Für immer einer von uns“: Austria Klagenfurt trauert um Hans Isopp

Wie der Verein bekannt gab, ist die Klubikone im 94. Lebensjahr friedlich eingeschlafen: „Wir blicken zurück auf einen herausragenden Menschen und Fußballer: Hans Isopp war nach dem Ende des zweiten Weltkrieges einer der ersten Spieler der damals wieder auferstandenen Austria. Als erster Kärntner hat er auch den Sprung ins Junioren-Nationalteam geschafft. Bis zuletzt hat er seiner Austria die Treue gehalten.“

„War mein großer Wunsch“

Die Bindung zum Klub reicht weit zurück. Schon in den 1940er-Jahren war Isopp im Nachwuchs der Klagenfurter am Ball, zu einer Zeit, in der der Verein auf dem Papier formal gar nicht existierte. Als der Spielbetrieb im April 1946 wieder offiziell aufgenommen werden durfte, zählte er zu den ersten Neuzugängen. Im Zuge von Gesprächen zur Dokumentation der Vereinsgeschichte erinnerte er sich einst: „Es war immer schon mein großer Wunsch für die Austria zu spielen. Ich begann bei den Schülern II, später durfte ich auch in die erste Schülermannschaft.“ Mit 18 Jahren debütierte Isopp in der Kampfmannschaft und machte rasch überregional auf sich aufmerksam. Der ÖFB berief ihn 1952 in das U18-Nationalteam, womit er als erster Kärntner den Sprung in die Junioren-Auswahl schaffte. Beim FIFA-Jugendturnier in Barcelona belegte er mit der österreichischen Auswahl sogleich den dritten Platz.

Sportliche Erfolge

Auch auf Vereinsebene folgten historische Meilensteine. In der Spielzeit 1954/55 feierte Isopp mit der Austria den Titel in der Tauernliga. In der Saison 1959/60 folgte der Gewinn der Kärntner Liga samt Premieren-Aufstieg in die Regionalliga. Den sportlichen Höhepunkt erlebte die Mannschaft in der Saison 1961/62 mit dem erstmaligen Aufstieg in die Staatsliga, die heutige Bundesliga. Im Anschluss zog sich der Kicker auf eigenen Wunsch in seine Heimat nach Kühnsdorf zurück, blieb dem Verein über die Besuche von Veranstaltungen des Legendenklubs jedoch eng verbunden.

„Hans Isopp, für immer einer von uns“

Zum Abschied richtete der Traditionsklub persönliche Worte an den Verstorbenen: „Lieber Hans, wir können Dir nicht genug Danke sagen. Mit deiner unerschütterlichen Treue und deiner Hingabe für die Austria wirst Du für immer einen festen Platz in der Geschichte und in unseren Herzen haben. Wir werden Dich sehr vermissen und möchten Deiner Familie und allen Hinterbliebenen unserer tiefes Mitgefühl aussprechen. Hans Isopp, für immer einer von uns“.