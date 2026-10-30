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/ ©Büro LHStvin Schaunig
Das Bild auf www.5min.at zeigt drei Personen.
Die Schau präsentiert in sieben Räumen über 90 Exponate und spannt einen Bogen von den 1980er-Jahren bis in die Gegenwart.
Villach/Klagenfurt
30/10/2026
Bressnik-Schau

Villacher Künstler verwandelt Schallplatten in Skulpturen

Im Museum Moderner Kunst Kärnten (MMKK) wurde die Werkschau „SHIFTING LINES. RILLEN. RASTER. RHYTHMEN“ des gebürtigen Villachers Uwe Bressnik eröffnet.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(234 Wörter)
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Kulturreferentin LHStv.in Gaby Schaunig betonte bei der Eröffnung: „Uwe Bressnik zeigt auf faszinierende Weise, wie Kunst die Grenzen zwischen Sehen und Hören, zwischen analogen Techniken und digitaler Wahrnehmung überwinden kann. Seine Arbeiten eröffnen neue Perspektiven auf scheinbar vertraute Dinge und machen deutlich, wie vielfältig und innovativ die Kärntner Kunstszene ist“. Nach der Begrüßung durch Museumsdirektorin und Kuratorin Christine Wetzlinger-Grundnig übernahm Georg Weckwerth, künstlerischer Leiter des Wiener TONSPUR Kunstvereins, die Einführung.

Über 90 Exponate

Die Schau präsentiert in sieben Räumen über 90 Exponate und spannt einen Bogen von den 1980er-Jahren bis in die Gegenwart. Der mittlerweile in Wien lebende Künstler verknüpft Bildhauerei, Malerei, Grafik und Installationen mit Musik, Sport und neuen Medien. Frühe Bekanntheit erlangte er durch seine „Bewegten Bilder“, bei denen geschichtete Rasterstrukturen flirrende Effekte erzeugen. Neben der Schallplatte als wiederkehrendem Ausgangspunkt für Skulpturen und Bildobjekte spiegeln Arbeiten wie der „Ohrwurm“ oder das aus abgenutzten Fußbällen gefertigte „Passionsfruchtfeld“ Bressniks spielerischen Ansatz wider.

Umfassende Einzelausstellung

Ergänzt wird das Schaffen des Künstlers durch sein Engagement als improvisierender Musiker sowie als Gründungsmitglied der KunstSportGruppe hochobir. Die kulturpolitische Bedeutung der Schau strich Schaunig hervor: „Mit der umfassenden Einzelausstellung unterstreicht das MMKK einmal mehr seine wichtige Rolle bei der Präsentation und Förderung Kärntner Kunstschaffender, deren Wirken weit über die Landesgrenzen hinausreicht.“

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