Zehn Jahre Nahversorgung: Land Kärnten unterstützt Spar-Markt in Ludmannsdorf

Der von Evelin Obermüller geführte Spar-Markt im Ortszentrum von Ludmannsdorf sichert seit mittlerweile zehn Jahren die lokale Nahversorgung und erhält dafür Unterstützung durch das Land Kärnten.

Kürzlich stattete Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig gemeinsam mit Bürgermeister Anton Safron dem Betrieb einen Besuch ab, um die offizielle Förderzusage für den Nahversorgerbonus persönlich zu überreichen und sich mit der Unternehmerin auszutauschen.

Hochwertige heimische Produkte

Schuschnig hob dabei den Wert jener Betriebe hervor: „Unsere regionalen Nahversorger leisten tagtäglich einen wichtigen Beitrag für die Menschen vor Ort. Sie bieten hochwertige heimische Produkte, stärken die regionale Wirtschaft und tragen wesentlich zur Lebensqualität in unseren Gemeinden bei.“ Neben Waren des täglichen Bedarfs führt das Geschäft eine Backstation, Frischfleisch, Geschenkkörbe, einen Platten- und Partyservice sowie ein Getränkeservice für örtliche Vereine, womit der Markt ein fester Bestandteil des Gemeindelebens ist.

Unterstützung bis zu 6.000 Euro

Die Förderinitiative des Landes Kärnten wurde 2020 von Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber ins Leben gerufen, um Schließungen von regionalen Versorgern entgegenzuwirken. Pro Betrieb umfasst die Unterstützung bis zu 6.000 Euro, aufgeteilt auf einen Entlastungsbonus von 4.000 Euro für Fixkosten oder Investitionen sowie Marketingleistungen des Genusslands Kärnten im Gegenwert von weiteren 2.000 Euro. Seit dem Start des Programms wurden kärntenweit bereits mehr als zwei Millionen Euro ausbezahlt und rund 360 Arbeitsplätze gesichert.

Fördertopf ausgeschöpft

Angesichts der hohen Nachfrage war der Fördertopf in diesem Jahr bereits im Juni ausgeschöpft, woraufhin das vorgesehene Budget von 400.000 Euro auf 600.000 Euro aufgestockt wurde. Schuschnig bekräftigte in diesem Zusammenhang: „Unsere Nahversorger sind ein wichtiger Bestandteil der regionalen Versorgungssicherheit und der heimischen Wirtschaftsstruktur. Sie bieten den Menschen hochwertige Produkte aus ihrer unmittelbaren Umgebung und tragen wesentlich zur Lebensqualität in unseren Gemeinden bei. Deshalb ist es uns ein großes Anliegen, diese Betriebe zu unterstützen und ihre Zukunft abzusichern.“