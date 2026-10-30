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/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Polizeihubschrauber am Himmel.
Auf Nachfrage bei der Landespolizeidirektion Kärnten gab es gegenüber 5 Minuten eine Auskunft zum Vorfall.
Klagenfurt
30/10/2026
Aktuell

Polizeihubschrauber über Klagenfurt: Fahndung nach versuchtem Raub läuft

Nach einem versuchten Raub am Vormittag fahndet die Polizei mit einem Großaufgebot nach einem flüchtigen Tatverdächtigen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)
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Wie mehrere 5-Minuten-Leser am heutigen Vormittag der Redaktion berichteten, wurden im Klagenfurter Stadtgebiet ein kreisender Polizeihubschrauber sowie ein Polizeiaufgebot wahrgenommen.

Polizei bestätigt Fahndung

Auf Nachfrage bei der Landespolizeidirektion Kärnten gab es gegenüber 5 Minuten wenig später eine Auskunft zum Vorfall: Wie Bezirksinspektor Matthias Kogelnig bestätigte, kam es zu einem versuchten Raub gegen 9:30 Uhr. „Es wird noch gefahndet, es ist aber zu keiner Gewaltanwendung gekommen, der Täter ist geflüchtet, aus diesem Anlass auch das Aufgebot“, heißt es abschließend.

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