Polizeihubschrauber über Klagenfurt: Fahndung nach versuchtem Raub läuft

Nach einem versuchten Raub am Vormittag fahndet die Polizei mit einem Großaufgebot nach einem flüchtigen Tatverdächtigen.

Auf Nachfrage bei der Landespolizeidirektion Kärnten gab es gegenüber 5 Minuten eine Auskunft zum Vorfall.

Auf Nachfrage bei der Landespolizeidirektion Kärnten gab es gegenüber 5 Minuten eine Auskunft zum Vorfall.

Wie mehrere 5-Minuten-Leser am heutigen Vormittag der Redaktion berichteten, wurden im Klagenfurter Stadtgebiet ein kreisender Polizeihubschrauber sowie ein Polizeiaufgebot wahrgenommen.

Polizei bestätigt Fahndung

Auf Nachfrage bei der Landespolizeidirektion Kärnten gab es gegenüber 5 Minuten wenig später eine Auskunft zum Vorfall: Wie Bezirksinspektor Matthias Kogelnig bestätigte, kam es zu einem versuchten Raub gegen 9:30 Uhr. „Es wird noch gefahndet, es ist aber zu keiner Gewaltanwendung gekommen, der Täter ist geflüchtet, aus diesem Anlass auch das Aufgebot“, heißt es abschließend.