ÖBB schließen erste Bahnkreuzungs-Umbauten in Krumpendorf ab

Die ÖBB haben die Modernisierung der ersten beiden von insgesamt fünf Eisenbahnkreuzungen in Krumpendorf abgeschlossen.

Die Übergänge bei der Schlossallee und der Kochstraße wurden mit zeitgemäßen technischen Sicherungsanlagen ausgestattet und stehen ab Montag wieder für den Bahn-, Auto-, Rad- und Fußverkehr offen.

Zuverlässige Sicherung

Durch das seit dem Start der Koralmbahn im Dezember 2025 ausgeweitete Zugangebot gewinnt eine zuverlässige Sicherung dieser Schnittstellen zusätzlich an Bedeutung, wenngleich die bestehenden Schließzeiten unverändert bleiben. Zu den behördlich vorgeschriebenen Einrichtungen zählen auch Läutewerke, die das Schließen der Schranken akustisch ankündigen. Da die Lautstärke behördlich geregelt ist und sich an den örtlichen Umgebungsgeräuschen orientiert, lässt sie sich nicht willkürlich verringern, wird während der Nachtstunden jedoch abgesenkt.

Weitere Projekte im Überblick

Unmittelbar nach der ersten Freigabe beginnen die Arbeiten an den drei verbleibenden Kreuzungen: Die Bad-Stich-Straße wird vom 2. November, 23 Uhr, bis 13. November 2026, 7 Uhr, gesperrt, während die Übergänge Hauptstraße/Strandweg beim Kropfitschbad sowie Walterskirchen/Flurweg vom 2. November, 23 Uhr, bis 4. Dezember 2026, 7 Uhr, unpassierbar bleiben. Neben den Sicherungsanlagen passen die ÖBB dort auch die straßenseitige Infrastruktur an.